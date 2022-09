L'Inter attende aggiornamenti sull'infortunio occorso a Marcelo Brozovic, che mentre si trovava in Nazionale ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra e rischierebbe un mese di stop.

La società, inoltre, pensa al mercato del futuro: se dovesse essere confermato il passivo di bilancio il club nerazzurro potrebbe valutare alcune cessioni eccellenti già a gennaio, in tal senso circolano i nomi di Denzel Dumfries, Milan Skriniar e Stefan De Vrij.

Apprensione per le condizioni di Brozovic

Si stanno vivendo ore di ansia in casa Inter, con l'attesa degli esami in programma oggi per avere un'idea più chiara dell'infortunio muscolare che ieri ha patito Marcelo Brozovic con la Croazia, nella trasferta vinta 3-1 in casa dell'Austria.

Rischierebbe circa un mese di stop.

Lo staff medico della nazionale balcanica comunicherà oggi l'esito degli accertamenti. Nel migliore dei casi il centrocampista proverà a recuperare per Inter-Barcellona o per Sassuolo-Inter, nel peggiore si dovrà aspettare anche sino a fine ottobre.

Il Paris Saint Germain ancora sulle tracce di Skriniar

La società nerazzurra dovrebbe riunirsi per definire il bilancio nel prossimo Cda, il quale potrebbe confermare un importante passivo di bilancio.

Per questo motivo, in vista del gennaio 2023, l'Inter potrebbe decidere di cedere alcuni calciatori importanti per fare cassa. Potrebbe essere il caso di Milan Skriniar, per il quale non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

Il Paris Saint Germain potrebbe bussare nuovamente alla porta a gennaio, mettendo sul piatto circa 30 milioni di euro, cifra nettamente inferiore ai circa 65 milioni che sarebbero stati proposti nella scorsa sessione estiva.

Il Chelsea vorrebbe Dumfries, il Newcastle su De Vrij

Il Chelsea avrebbe intenzione di potenziare la corsia destra e valuterebbe il profilo di Denzel Dumfries.

L'idea dei Blues sarebbe quella di ingaggiarlo già a gennaio offrendo circa 50 milioni di euro e di lasciarlo in prestito a Milano fino al termine della stagione.

Un futuro inglese potrebbe prospettarsi anche per Stefan De Vrij. L'olandese sarebbe nel mirino del Newcastle che potrebbe offrire all'Inter circa 15 milioni di euro.

La valutazione del giocatore sarebbe di circa 25 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe convincere la società nerazzurra accettare una proposta più bassa. La presenza di Acerbi potrebbe indurre anche Inzaghi a dare il consenso per la cessione, in quanto De Vrij non sarebbe più un titolare inamovibile dopo le difficoltà evidenziate nelle ultime uscite, che hanno appunto consentito ad Acerbi di scavalcarlo nelle gerarchie.