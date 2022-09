La Juventus è attesa da un mese di ottobre davvero impegnativo anche in considerazione delle prestazioni e dei risultati raccolti fino ad adesso. La pausa per le nazionali è servita sicuramente a valutare da vicino il lavoro fatto dal punto di vista tecnico e fisico. Non è un caso che la società bianconera abbia deciso di promuovere come preparatore atletico Giovanni Andreini per cercare di migliorare dal punto di vista atletico la prestazioni della squadra. Ci si aspettano però miglioramenti anche da Allegri e dai giocatori già dal match contro il Bologna previsto domenica 2 ottobre all'Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45.

Un match molto importante in cui Allegri ritroverà diversi giocatori che sono stati assenti nell'ultima giornata di campionato. Parliamo dei centrocampisti Locatelli e Rabiot e della punta Milik, squalificata contro il Monza dopo l'espulsione per doppia ammonizione contro la Salernitana. Non ci sarà Di Maria, espulso contro la squadra lombarda e che salterà anche il match contro il Milan. Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2, il Bologna di Thiago Motta invece al 4-2-3-1, gli emiliani avranno tutti disponibili con Barrow che dovrebbe giocare a supporto di Arnautovic, uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato nel recente calciomercato estivo.

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Milik e Vlahovic

La Juventus di Massimiliano Allegri dovrebbe giocare con il 3-5-2. Il tecnico in porta potrebbe schierare Szczesny, difesa a tre con Bremer centrale di destra, Bonucci e Danilo. Centrocampo a cinque con Cuadrado sulla fascia destra che dovrebbe essere preferito a De Sciglio.

A centrocampo Paredes dovrebbe essere supportato da Locatelli e Rabiot, sulla fascia sinistra Kostic dovrebbe giocare titolare. Nel settore avanzato Milik sarà schierato a supporto di Vlahovic.

Il tecnico Thiago Motta dovrebbe schierare Barrow e Arnautovic

Il Bologna avrà tutti i giocatori disponibili nel match di campionato contro la Juve.

In porta Thiago Motta potrebbe confermare Skorupski, difesa a quattro con Kasius terzino destro, Posch e Lucumi centrali e Cambiaso terzino sinistro. Centrocampo a due formato da Moro e Schouten, i trequartisti dovrebbero essere Orsolini, Soriano e Barrow a supporto del giocatore Arnautovic.

Le probabili formazioni di Juventus e Bologna

Juventus (3-5-2): Szczesny - Bremer, Bonucci, Danilo - Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic - Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski - Kasiu, Posch, Lucumi, Cambiaso - Moro, Schouten - Orsolini, Soriano, Barrow - Arnautovic. Allenatore Thiago Motta.