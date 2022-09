La Juventus, nel recente Calciomercato, ha acquisto diversi giocatori importanti, da Pogba a Di Maria, fino ad arrivare a Paredes e Bremer. Si tratta di giocatori che hanno incrementato la qualità della rosa bianconera, nonostante l'inizio di stagione non sia stato ideale per la squadra di Massimiliano Allegri. Vero che il francese e l'argentino hanno saltato gran parte dei match a causa di infortuni, con Di Maria che non giocherà i match contro il Bologna e il Milan per squalifica. Ottimo anche l'impatto di Arkadius Milik alla Juventus, arrivato in prestito con diritto di riscatto per circa 10 milioni di euro dall'Olympique Marsiglia.

L'ex Napoli ha dimostrato di poter essere molto utile alla Juventus, anche perché può giocare sia punta centrale che a supporto della stessa. Allegri lo ha schierato anche insieme a Vlahovic con benefici evidenti per quest'ultimo. Di recente è stato intervistato e ha parlato del suo trasferimento alla Juventus negli ultimi giorni di mercato. Ha spiegato che dopo Marsiglia-Nantes è stato contattato dal suo agente sportivo che gli ha spiegato dell'interesse della Juventus, che poi si è concretizzato pochi giorno dopo, fino al trasferimento a Torino. Milik ha spiegato che sempre stato un suo sogno quello di giocare in una società importante come quella bianconera.

Milik ha parlato del suo trasferimento alla Juventus

'Dopo Marsiglia-Nantes, terza partita di Ligue 1, il mio agente mi ha chiamato dicendomi che la Juve era interessata a me'. Queste le dichiarazioni di Arkadius Milik in riferimento al suo trasferimento nella società bianconera. Il giocatore ha sottolineato: 'Il mio agente mi ha chiamato una volta che l’interesse per me è diventato serio'.

Parole importanti a cui Milk ha aggiunto: 'La decisione di trasferirmi alla Juventus è stata molto veloce. Giocare per una grande società come la Juve è sempre stato un sogno. Non avevo niente da perdere'

La stagione fin qui disputata da Milik alla Juventus

L'inizio di stagione di Milik alla Juventus è stato importante. Il giocatore ex Napoli e Marsiglia ha giocato fino ad adesso 5 match nel campionato italiano segnando 2 gol, a questi bisogna aggiungere 2 match in Champions League con un gol segnato contro il Benfica.

Milk rientrerà nel match contro il Bologna dopo aver saltato il match contro il Monza per squalifica. Come è noto, gli è stato annullato un gol dalla Var nel match contro la Salernitana. La beffa è stata che nell'esultanza il giocatore si è tolto la maglia ed è stato espulso per doppia ammonizione. Sanzione che non gli è stata tolta nonostante il gol sia stato annullato, come da regolamento arbitrale.

