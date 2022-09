Dal 13 novembre i giocatori delle varie squadre europee lasceranno i club per raggiungere le rispettive nazionali in vista del mondiale. Da quel momento in avanti i campionati europei e la Champions League si metteranno in standby in attesa della ripresa nel gennaio 2023. In particolare, la Juventus vedrà tanti dei suoi giocatori prendere parte al mondiale in Qatar. Tra questi calciatori ci saranno anche Leandro Paredes e Angel Di Maria.

Stando a quanto afferma il sito Dobleamarilla, la nazionale Argentina potrebbe chiedere all'Afa di presentare domanda ai club di poter liberare anticipatamente i giocatori.

Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi significherebbe che i calciatori argentini non sarebbero a disposizione dei vari club già nel weekend del 12-13 novembre. Dunque, la Juventus rischierebbe di non avere a disposizione Angel Di Maria e Leandro Paredes per la gara del 13 novembre contro la Lazio.

Le varie nazionali iniziano a pensare al mondiale

Molte federazioni sono già proiettate ai mondiali del 2022. Manca un mese e mezzo al via della massima competizione calcistica e si stanno già delineando i programmi delle varie selezioni. Per esempio l'Argentina starebbe pensando di chiedere di avere in anticipo i suoi calciatori.

Adesso resta da capire cosa ne pensano i vari club e se questa cosa sia materialmente possibile o meno.

Anche perché molte squadre rischierebbero di perdere anticipatamente diversi calciatori: ad esempio la Juventus potrebbe non avere a disposizione Angel Di Maria e Leandro Paredes per una gara importante come quella contro la Lazio. Ma in questa situazione potrebbero trovarsi molte altre squadre di Serie A, come per esempio Napoli e Inter.

La Juventus potrebbe fare un mini ritiro in autunno

Mentre le varie nazionali iniziano a prepararsi al mondiale i club, invece, pensano a cosa fare durante la pausa. Anche perché i giocatori che non saranno impegnati in Qatar (ad esempio gli italiani) avranno bisogno di lavorare per tersi in forma. Per questo motivo, la Juventus starebbe pensando di fare un mini-ritiro in una località con un clima più caldo.

Il club bianconero, secondo Tuttosport, starebbe pensando di andare o in Spagna o in Turchia.

La Juventus potrebbe quindi passare un periodo breve di tempo lontano da Torino per fare una parte della preparazione in vista della ripresa del campionato che avverrà a gennaio 2023.