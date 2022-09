La Juventus è pronta a disputare un mese di settembre davvero molto impegnativo fra campionato e Champions League. Dopo il match contro la Fiorentina i bianconeri giocheranno con il Paris Saint Germain in Champions League, Salernitana, Benfica e Monza. Match importanti che mostreranno la crescita della squadra di Allegri, che ha deluso nel gioco contro lo Spezia. Nonostante il 2 a 0 i bianconeri non sono riusciti a gestire il match, rischiando in molte azioni da gol dei liguri. L'arrivo di Leandro Paredes migliora il centrocampo, ma di certo nelle ultime stagioni il mercato della Juventus non ha dato le soddisfazioni che si attendevano.

Giocatori come Aaron Ramsey (trasferitosi al Nizza), Adrien Rabiot, Weston Mckennie, Arthur Melo e Denis Zakaria non hanno inciso come ci si aspettava, non è un caso che il brasiliano si sia trasferito in prestito con diritto di riscatto al Liverpool e lo svizzero con la stessa modalità al Chelsea. A parlare del mercato della Juventus è stato Franco Ordine, prima del match contro Juventus-Spezia il giornalista sportivo ha dichiarato che la discontinuità dei bianconeri in campionato nel gioco è motivata da un mercato non ideale. Secondo Ordine la Juventus ha accumulato giocatori nelle ultime stagioni che non hanno inciso come ci aspettava. Da qui i recenti risultati deludenti.

Il giornalista Ordine ha parlato del mercato della Juventus

"Impossibile che una squadra giochi in maniera orribile tre giorni prima e in maniera eccellente il giorno dopo. C’è da chiedersi qualcosa altro e non se l’allenatore è in gamba". Queste le dichiarazioni di Franco Ordine in riferimento all'inizio di stagione deludente, parole che arrivano prima di Juventus - Spezia.

Il giornalista sportivo ha voluto sostenere il lavoro di Allegri aggiungendo: "A me sembra la stessa Juventus dell'anno scorso e quella delle ultime stagioni, hanno accatastato giocatori che non sono cresciuti, a questo non può essere colpa del tecnico". Dichiarazioni a supporto del lavoro di Massimiliano Allegri, che non è riuscito a vincere nessuna competizione la scorsa stagione.

Di certo l'inizio di questa è migliore, la Juventus dopo la vittoria contro lo Spezia si trova quarta in classifica a 8 punti a -2 dall'Atalanta e dalla Roma prime in classifica.

Il mercato della Juventus

La Juventus è stata una delle società più impegnate nell'ultimo giorno del Calciomercato estivo. La società bianconera dopo aver ceduto in prestito Nicolò Rovella al Monza, ha lasciato partire anche altri due giocatori in prestito con diritto di riscatto. Parliamo di Arthur Melo, trasferitosi al Liverpool, e Denis Zakaria, che è diventato un nuovo centrocampista del Chelsea. Entrambi in caso di cessione definitiva garantirebbero una somma importante alla società bianconera.