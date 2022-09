La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente: due vittorie e quattro pareggi in campionato e due sconfitte in Champions League ne sono la conferma, oltre al fatto che la squadra bianconera non ha trovato un'idea di gioco. C'è molto lavoro da fare insomma per mister Massimiliano Allegri. Diversi addetti ai lavori, intanto, hanno criticato il lavoro del tecnico, ma anche quello dei giocatori, soprattutto l'atteggiamento mostrato in alcune circostanze.

Dell'argomento dopo il match perso dalla Juve per 2-1 contro i portoghesi del Benfica ha parlato anche Alessandro Costacurta.

Il commentatore sportivo ha sottolineato come - a suo avviso - attualmente la squadra bianconera sia la peggiore di quelle europee. L'ex giocatore ha voluto criticare anche Massimiliano Allegri, aggiungendo che sotto l'aspetto della gestione il mese di settembre per la Juventus è stato inaccettabile.

Parole pesanti condivise anche da molti tifosi bianconeri sui social, che non hanno risparmiato il tecnico condividendo l'hashtag #AllegriOut. Costacurta ha poi aggiunto che i giocatori bianconeri devono reagire a questa situazione.

Alessandro Costacurta parla della Juventus

'Si deve ripartire dal gioco e può essere la cosa più semplice. Io il gioco l'ho visto poche volte, non c’è connessione tra squadra e allenatore e questo è la cosa più preoccupante', sono queste le dichiarazioni di Alessandro Costacurta dopo la sconfitta della Juventus contro il Benfica in Champions League.

Il commentatore sportivo ha aggiunto: 'La squadra peggiore in Europa in questo momento è la Juventus', dichiarazioni pesanti giustificate però dall ultime prestazioni dei bianconeri, sia in campionato che in Europa. Dopo le prime due sconfitte, ora per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League la Juventus dovrebbe vincere le rimanenti quattro partite del girone.

Proseguendo con le sue dichiarazioni Costacurta ha aggiunto: 'Il mese di settembre sotto l'aspetto della gestione per la Juventus è stato inaccettabile'.

La posizione di Allegri alla Juventus

Attualmente non sembra esserci il rischio di un esonero per Massimiliano Allegri, anche perché ha un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025. Ma le cose potrebbero cambiare qualora dovessero arrivare altri risultati negativi in campionato e in Champions League da parte dei bianconeri.