Cresce l’attesa in città per una sfida che può valere una stagione. Lecce–Cremonese, in programma l’8 marzo alle ore 12.30, non è una partita come le altre: è uno scontro diretto pesantissimo nella corsa salvezza, uno di quei confronti che incidono sulla classifica e sugli equilibri emotivi del campionato. L’ambiente giallorosso si prepara a vivere novanta minuti ad alta tensione, con la consapevolezza che ogni punto, in questa fase, può risultare decisivo. In una domenica che si spera possa essere bella e sportiva senza i soliti scontri che purtroppo continuano a macchiare il calcio italiano

Numeri a confronto

Entrambe le squadre a 24 punti in classifica proprio a metà strada tra la salvezza e l'ultimo posto retrocessione (il terz'ultimo).

La differenza reti però è leggermente migliore per i lombardi: una parte il Lecce che ha realizzato 18 gol in stagione e ne ha subito 36, dall'altra la Cremonese che vanta 21 gol fatti e 38 subiti. Il confronto della forma pende però verso i salentini: il Lecce viene da 6 punti nell'ultimo mese, frutto delle vittorie contro Udinese e Cagliari, la Cremonese invece è in caduta libera: solo 1 punto nell'ultimo mese e mezzo di campionato.

Si prepara un Via del mare "caldissimo"

L’U.S. Lecce, società che negli ultimi anni ha costruito la propria solidità anche attraverso una politica chiara e coerente, non è solita ricorrere a promozioni o iniziative straordinarie. I numeri parlano da soli: oltre 23.000 abbonati rappresentano una base tra le più fedeli del torneo, capace di garantire sostegno costante senza bisogno di particolari incentivi e con medie spettatori importanti in casa e fuori.

Il “Via del Mare” è spesso una certezza, un fattore riconosciuto anche dagli avversari.

L'iniziativa dell'Us Lecce

Questa volta, però, il club ha scelto di fare un’eccezione. La coincidenza con l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, ha offerto l’occasione per lanciare un segnale significativo. Per la gara contro la Cremonese sarà infatti attiva una tariffa speciale riservata alle donne: biglietto al prezzo unico di 5 euro in tutti i settori dello stadio. Un’iniziativa che unisce valore simbolico e obiettivo sportivo. Da un lato l’attenzione verso il pubblico femminile, sempre più presente e protagonista sugli spalti; dall’altro la volontà di rendere ancora più compatto e caloroso l’ambiente in una partita chiave per la permanenza in categoria.

In un campionato in cui gli equilibri sono sottilissimi, anche il sostegno del pubblico può fare la differenza. L’8 marzo il “Via del Mare” è chiamato a trasformarsi ancora una volta in un alleato decisivo.