La Juventus è reduce da un inizio di stagione molto deludente nelle prestazioni e nei risultati. Sconfitte pesanti in Champions League e prestazioni non ideali in campionato hanno portato la società a valutare anche il futuro professionale di Massimiliano Allegri, nonostante il tecnico abbia un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. L'intervista di Sconcerti ad Allegri ha avuto molto clamore mediatico. Il tecnico ha parlato dell'alibi degli infortuni e dell'esigenza di lavorare per migliorare.

Lunedì potrebbe essere un giorno molto importante per il futuro professionale del tecnico, che non sembra così certo alla Juventus. Intanto, però, sembra esserci un problema anche di valori e di motivazioni nella rosa bianconera. I giocatori, nel match contro il Benfica, non hanno avuto la forza di ribaltare il risultato dopo un inizio importante. Per questo potrebbe essere utile anche un aiuto in società, magari inserendo delle persone che possano riportare i valori che hanno sempre contraddistinto la società bianconera. A parlare di questo è stato Fabio Caressa. Il giornalista sportivo ha suggerito alla Juventus di affidarsi ad un uomo come Del Piero che, come Maldini al Milan, potrebbe riportare quei valori che hanno sempre fatto parte della storia bianconera.

Il giornalista sportivo Caressa ha suggerito l'inserimento in società Juventus di Del Piero

'Maldini ha restituito al Milan il suo dna, la Juve ha un disperato bisogno di uno come Alex Del Piero. Un uomo che incarna serietà, praticità, tranquillità, rispetto ed educazione'. Queste le dichiarazioni di Fabio Caressa in merito alla situazione che in questo momento sta vivendo la Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Del Piero ha lo stile che nelle ultime stagioni si è perso alla Juventus'. Ha poi parlato anche dei problemi della società bianconera, sottolineando come ci siano responsabilità dei giocatori ma anche di Massimiliano Allegri. Secondo Caressa, il tecnico non riesce a trasmettere ai suoi giocatori quello che vorrebbe ed in questo non lo agevola anche il fatto che dei senatori l'unico rimasto nella rosa bianconera è Leonardo Bonucci.

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri

Una delle partenze più pesanti per la Juventus è stata sicuramente quella di Giorgio Chiellini, che ha deciso di fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano ai Los Angeles Fc. Il centrale era un riferimento dello spogliatoio bianconero, ma anche per Allegri. A proposito del tecnico, le agenzie di scommesse quotano il suo esonero. Molto dipenderà dal match contro il Monza, ma attualmente la sostituzione di Allegri è quotata a 3,25 dalle agenzie di scommesse. Al suo posto potrebbe arrivare uno fra Zidane e De Zerbi, ma anche essere promosso Montero, attualmente tecnico della Primavera bianconera.