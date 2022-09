La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. La società bianconera dovrà cercare di migliorare nel mese di ottobre sia in campionato che in Champions League. Se Massimiliano Allegri non dovesse riuscire a migliorare la squadra bianconera la Juventus potrebbe affidarsi ad un traghettatore fino a giugno per poi scegliere un nuovo tecnico di esperienza. Si parla molto di Paolo Montero, attualmente tecnico della Primavera bianconera che sicuramente sarebbe in grado di portare i valori bianconeri, motivazione a giocatori che negli ultimi match sono sembrati rassegnati alla sconfitta, soprattutto contro il Benfica.

A parlare del futuro della panchina della Juventus è stato di recente Luca Momblano. Il giornalista sportivo ha sottolineato che lo spogliatoio in questo momento non è con Massimiliano Allegri. Anche alcun senatori avrebbe sottolineato come il rapporto fra squadra e staff tecnico non funzioni più. Per quanto riguarda la possibile sostituzione, i nomi che piacciono sono quelli di Tuchel, Zidane e Conte.

Si lavorerebbe al post Allegri: piacerebbero Tuchel, Zidane e Conte

'Attualmente lo spogliatoio non è con Allegri. Parliamo solo di voci, ma a me risulta che alcuni senatori della squadra hanno preso posizione anche loro rispetto al fatto che non funziona più tra la squadra e lo staff tecnico'.

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al rapporto professionale ed umano fra i giocatori bianconeri e lo staff tecnico di Allegri. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'La Juventus riflette su Tuchel, ma non riesce a capire il livello di certezza di vittoria che porterebbe nell’immediato'. Ha poi sottolineato: 'Il nome di Zidane gira in Exor.

Conte e la Juventus sono due realtà molto più vicine di quello che sembra'. Dichiarazioni che confermerebbero come la società bianconera stia lavorando per il futuro anche perché sembra difficile un eventuale arrivo dei tecnici prima menzionati a stagione già iniziata. Di sicuro non arriverà il tecnico pugliese che ha un contratto con il Tottenham fino a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe affidarsi ad un traghettatore come Montero fino a giugno in caso di esonero di Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore oltre ai prima menzionati diversi giornali sportivi confermano che dal 2023-2024 potrebbe diventare nuovo tecnico della società bianconera Giampiero Gasperini, che si sta dimostrando anche in questa stagione all'Atalanta uno dei migliori. Fra l'altro nella sua esperienza professionale con la società bergamasca è riuscito anche a fare cammini europei importanti, sia in Champions League che in Europa League. Sarebbe un ritorno a Torino per Gasperini, che ha avuto esperienze professionali da giocatore e da tecnico nella società bianconera.