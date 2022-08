In casa Juventus, martedì 23 agosto, è andato in scena un confronto tra Massimiliano Allegri e la dirigenza juventina. Ovviamente il tema principale sarebbe stato il calciomercato, ma inevitabilmente si sarebbe parlato anche di campo. Alcune scelte del tecnico livornese nel match pareggiato 0-0 contro la Sampdoria sono apparse discutibili. Per questo motivo, stando a quanto afferma Tuttosport, per la Juventus e per Allegri la gara contro la Roma sarebbe già un primo esame. Il tecnico, va sottolineato, si trova a dover far fronte ad assenze pesanti come quelle di Paul Pogba e Angel Di Maria.

Comunque sia la dirigenza vorrebbe un immediato cambio di marcia da parte della squadra.

La Juventus sotto accusa

La Juventus, nel match contro la Sampdoria, ha palesato i soliti difetti e la squadra è sembrata praticamente quella dell'anno scorso. Va specificato che Massimiliano Allegri, di fatto, non aveva a disposizione i nuovi acquisti Paul Pogba e Angel Di Maria, ma poteva contare su Filip Kostic. Inoltre, il tecnico livornese aveva a disposizione giovani validi come Nicolò Rovella e Fabio Miretti. Entrambi sono entrati nel secondo tempo della partita e sono sembrati più pimpanti rispetto a chi ha giocato dal primo minuto.

In particolare la Juventus fa fatica ad attaccare e Dusan Vlahovic entra poco nel vivo della manovra.

Inoltre Manuel Locatelli non è un regista "naturale" ma al momento si sta adattando a ricoprire questo ruolo. Per questo motivo il mercato potrebbe rivelarsi fondamentale: la Juventus ha bisogno di un regista e il nome giusto sarebbe quello di Leandro Paredes. In attesa di capire se i bianconeri arriveranno all'argentino, in molti si chiedono perché Allegri non si affidi a Rovella.

Il giocatore classe 2001 è un regista e questo consentirebbe a Locatelli di spostarsi e di agire come mezzala.

Massimiliano Allegri sembra essere sotto la lente di ingrandimento in vista della gara contro la Roma. Quello contro i giallorossi potrebbe essere un primo "esame" per la Juventus, che deve dimostrare di saper fare qualcosa in più.

Vlahovic chiede di 'fare di più'

Quello che ha colpito in modo particolare nel pareggio contro la Sampdoria è stata la "solitudine" in avanti di Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo ha toccato un numero esiguo di palloni e questo non lo aiuta a essere incisivo. Intanto lo stesso Vlahovic, con un post su Instagram, ha mandato un messaggio molto chiaro a tutto l'ambiente bianconero: "Bisognava e bisognerà fare di più".