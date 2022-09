Nei giorni scorsi Pavel Nedved è finito sui giornali per dei video apparsi sui social e che hanno fatto molto discutere sul web: una situazione che ha esposto pubblicamente a diverse critiche il vicepresidente della Juventus.

In un video si nota Nedved mentre starebbe ballando in un locale insieme a un gruppo di giovani donne, mentre in un altro sarebbe stato immortalato di spalle e alticcio per le vie di Torino. Il condizionale però è d'obbligo, perché il video non prova che fosse proprio il dirigente della società bianconera.

Dopo la diffusione di questa notizia, sulla pagina Wikipedia del dirigente sportivo ceco è apparsa una scritta 'Nedved licenziato', comunque prontamente rimossa dagli amministratori del sito.

Su Wikipedia scritta apparsa (e rimossa) 'Nedved licenziato'

Nella giornata del 31 agosto è apparsa una frase su Wikipedia, nella pagina dedicata a Pavel Nedved, in cui si leggeva 'Nedved licenziato'. Scritta prontamente rimossa: l'enciclopedia online è accessibile a tutti gli utenti e può essere modificata da chiunque, quindi probabilmente qualche utente per divertimento ha deciso di fare tale scritta. Anche se gli amministratori del sito hanno ben presto cancellato tale frase, non corrispondente alla realtà.

Il vicepresidente ha ricevuto la fiducia della società bianconera, che lo ha confermato nel suo ruolo dirigenziale. D'altronde l'ex centrocampista ceco ha sempre dimostrato un forte legame con la società bianconera, scendendo anche in Serie B da giocatore nella stagione 2006-2007 insieme a Del Piero, Trezeguet e Buffon.

In queste stagioni da vicepresidente della Juventus ha dato un contributo alle varie vittorie in campionato, in Coppe Italia e in Supercoppa italiana.

La Juventus ha dato fiducia a Nedved e Allegri

La Juventus ha confermato la propria fiducia a Pavel Nedved.

Al tempo stesso anche la posizione in bianconero di mister Massimiliano Allegri non è a repentaglio, nonostante le critiche che hanno riguardato il tecnico dopo un inizio di stagione non troppo positivo sul piano del gioco e dei risultati.

Il tecnico toscano ha un contratto fino a giugno 2025 ed è considerato molto importante dalla società per cercare di ritornare vincere dopo due stagioni molto difficili.

Dopo la scorsa annata piuttosto deludente, ora l'obiettivo della squadra bianconera allenata da Allegri è di tornare a vincere almeno un trofeo.