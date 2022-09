La Juventus, lunedì 5 settembre, ha saputo che perderà Paul Pogba per diverse settimane. Il francese ha scelto la terapia conservativa per risolvere il problema al menisco accusato a fine luglio. Questa terapia, però, non ha dato l'esito sperato e, dopo due giorni di lavoro in campo, il francese ha sentito nuovamente del dolore e così è stato costretto ad operarsi. In queste ore, il professor Roberto Rossi, che ha eseguito l'intervento, ha spiegato come la terapia conservativa abbia peggiorato la situazione: "La terapia conservativa? Diciamo che non ha funzionato.

Anzi, la lesione si è aggravata". Adesso per il numero 10 della Juventus servirà un periodo di cerca otto settimane per tornare in gruppo. Dunque, Pogba potrebbe tornare proprio a ridosso dei mondiali.

Parla il professor Rossi

Paul Pogba, nella serata di lunedì 5 settembre, è stato operato a Torino per risolvere il problema al menisco esterno del ginocchio destro. Il professor Rossi, che ha operato Pogba, ha spiegato qual era la situazione del giocatore della Juventus: "La lesione del menisco esterno era complessa perché il tessuto era frammentato". Pogba aveva scelto la terapia conservativa ma questa non aveva dato l'esito sperato e anzi ha peggiorato la lesione. Inoltre, il professor Rossi ha sottolineato che non era più possibile sistemare il menisco del francese: "Anche se avessimo voluto compiere una sutura del menisco rotto, non c’erano le condizioni per poterlo fare".

Dunque, l'unica via possibile era quella di eseguire una meniscectomia selettiva per rimuovere il frammento rotto. Adesso Paul Pogba dovrà iniziare la riabilitazione per rientrare il prima possibile in campo. Il professor Rossi ha rivelato per quando è previsto il rientro di Paul Pogba: "Otto settimane, il tempo necessario affinché Pogba possa riaggregarsi alla squadra".

Pogba inizia la riabilitazione

Adesso per Paul Pogba comincerà subito il periodo di riabilitazione come ha spiegato il professor Rossi: "Si comincia con attività a catena cinetica chiusa". Dopo una prima fase di lavoro con l'arto esteso se non ci saranno complicazioni, ovvero se Pogba non sentirà dolore o se il ginocchio non si gonfierà, potrà iniziare un'attività a catena cinetica aperta.

In questo caso, il giocatore comincerà a piegare la gamba. Infine, il professor Roberto Rossi ha spiegato qual è l'umore di Paul Pogba dopo l'operazione: "Direi sereno, ha passato la notte in clinica". Come ha spiegato il medico che ha operato il francese, lo spirito del calciatore della Juventus è buono ed è già carico per cominciare il percorso di riabilitazione. Adesso non resta che attendere che passino le otto settimane previste per rivedere Pogba in campo.