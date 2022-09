La Juventus è attesa da settimane importanti fra campionato e Champions League. La stagione bianconera dipenderà dai risultati che riuscirà a raccogliere la squadra da qui a novembre, ovvero fino alla pausa per il Mondiale. Se non dovesse recuperare punti dai primi posti in classifica nel campionato italiano e se poi non dovesse qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, potrebbe esserci anche l'esonero di Massimiliano Allegri. Possibile l'ingaggio di un tecnico per concludere la stagione o l'arrivo di un tecnico con esperienza internazionale.

A tal riguardo piacerebbero Zidane, Gasperini e Conte. Intanto però c'è da lavorare anche sul mercato con la società bianconera che nel 2023 potrebbe rinforzarsi in maniera importante non solo in difesa ma anche a centrocampo. A tal riguardo si valutano soprattutto quei giocatori in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno. In Inghilterra giocano ad esempio Youri Tielemans, giocatore del Leicester, N'Golo Kanté del Chelsea, Douglas Luiz dell'Aston Villa e Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City. Proprio il centrocampista tedesco piace molto perché aumenterebbe la qualità del centrocampo bianconero, infatti può giocare non solo davanti alla difesa ma anche come mezzala d'inserimento.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus ma anche del Barcellona.

Possibile l'ingaggio di Gundogan a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus a giugno potrebbe attingere al mercato dei parametri zero come già successo nel recente Calciomercato estivo con gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo ci sarebbe Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 7 match nel campionato inglese segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo. A queste bisogna aggiungere Community Shield giocato ad inizio stagione e 2 match disputati in Champions League.

Sul centrocampista tedesco ci sarebbe anche il Barcellona, che cerca qualità nel settore per la stagione 2023-2024. Gundogan è solo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per il centrocampo. Piacciono anche Tielemans, Kanté e Douglas Luiz, come detto. Ci si attendono però rinforzi importanti anche in difesa per il 2023, alcuni in arrivo a gennaio e altri a giugno. Anche in questo caso si valutano i giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad altri due rinforzi per gennaio. Piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte come centrali di sinistra, per quanto riguarda invece il ruolo di terzino si valutano gli ingaggi di uno fra Alejandro Grimaldo e Ramy Bensebaini, anche loro in scadenza di contratto a fine stagione.