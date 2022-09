La Juventus ha deluso nel match contro la Salernitana ottenendo un pareggio che evidenzia le problematiche della squadra bianconera. Anche considerando gli eventuali errori della Var e dell'arbitro nel risultato finale, rimangono problemi nell'impostazione di gioco evidenziati anche nel match contro il Paris Saint Germain. Proprio in Champions League, i bianconeri nel secondo tempo hanno rischiato di pareggiare un match che è stato gestito per gran parte dai francesi. Di certo, la squadra ha dato dimostrazione di voler recuperare, sia contro il Paris Saint Germain che contro la Salernitana.

Dopo il match di Champions League aveva parlato Antonio Cassano, che è stato molto critico nei confronti del gioco della Juventus e del tecnico Massimiliano Allegri. Secondo il commentatore sportivo, la squadra bianconera non riesce a fare tre passaggi, criticando il toscano in merito al fatto che continua a dire che la Juventus disputa buone partite. Secondo Cassano, il match sarebbe potuto finire 8 a 1, con i tre del Paris Saint Germain che avrebbero potuto fare più gol rispetto ai 2 segnati. Per quanto riguarda invece la Juventus, per l'ex giocatore la squadra bianconera non ha un gioco e costruisce le azioni solo in maniera individuale.

L'ex giocatore Cassano ha parlato della prestazione della Juventus contro il Paris Saint Germain

'Ogni volta che Mbappé, Neymar e Messi andavano di là potevano fare sempre gol, poteva finire 8-1. Il primo tempo il possesso palla era 75% del Psg. Nel secondo tempo, Donnarumma regala il gol a McKennie'. Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano in riferimento alla prestazione del Paris Saint Germain contro la Juventus.

Secondo Cassano, quindi, il gol della Juventus è arrivato per regalo di Donnarumma ma in ogni caso i francesi avrebbero potuto segnare altri 3 o 4 gol nel secondo tempo. Il commentatore sportivo ha aggiunto: 'La Juventus non è mai partita per fare gol, se non con i singoli. Non aveva un'idea di gioco'.

Il pareggio contro la Salernitana

Dichiarazioni importanti che confermano le problematiche nell'impostazione della Juventus, almeno a detta di Cassano. Anche contro la Salernitana, però, i problemi si sono notati. Lo stesso Allegri ha dichiarato che la squadra ha giocato 20 minuti e nonostante questo ha rischiato di vincere la partita se non fosse stato per l'evidente errore di Var e arbitro sul gol annullato a Milik. Ora la Juventus è attesa da due match importanti prima della pausa delle nazionali. Prima giocherà contro il Benfica nella seconda giornata di Champions League, poi contro il Monza nel match della settima giornata di campionato. Sarà importante vincere sia contro i portoghesi che contro i lombardi per cercare di sistemare la classifica in Champions League e nel campionato italiano.