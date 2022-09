La Juventus è reduce da un primo mese di stagione davvero deludente fra risultati e prestazioni non ideali. In campionato i bianconeri sono distanti 7 punti da Napoli e Atalanta prime, in Champions League invece sono arrivate due sconfitte contro il Paris Saint Germain e Benfica. Questo significa che per sperare in una possibile qualificazione agli ottavi di finale dovrà vincere quattro match, una delle quali in Portogallo. Intanto però la società bianconera sta decidendo sul futuro professionale di Massimiliano Allegri, considerando uno dei responsabili delle prestazioni della squadra.

Attualmente sembra essere confermato, ma se dovessero arrivare risultati deludenti ad ottobre potrebbe esserci l'esonero. La società bianconera intanto lavora per il mercato di gennaio, sarà importante migliorare una rosa che ha bisogno di qualità. Non ci si attendono grandi trattative di mercato ad inizio 2023, diverso invece sarà a luglio, con la società bianconera che festeggerà i 100 anni di proprietà della Famiglia Agnelli. Non solo acquisti, potrebbero esserci anche delle cessioni pesanti. La stampa spagnola di recente ha parlato di un possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Tottenham nell'eventualità in cui Harry Kane dovesse trasferirsi al Bayern Monaco.

Il giocatore Vlahovic potrebbe trasferirsi al Tottenham nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe cedere Dusan Vlahovic nel Calciomercato estivo. Una possibilità che si concretizzerebbe soprattutto se il giocatore dovesse continuare ad avere problemi nella Juventus.

In questo inizio di stagione Vlahovic ha segnato 4 gol in campionato, ma le prestazioni della squadra bianconera non lo stanno aiutando. Il giocatore piacerebbe al Tottenham, che non avrebbe problemi a spendere 80 milioni di euro per il suo cartellino. Anche perché il suo acquisto potrebbe essere agevolato dalla cessione di Harry Kane al Bayern Monaco.

La società tedesca starebbe cercando una punta di esperienza e qualità, dopo la partenza di Lewandowski trasferitosi al Barcellona. Kane sarebbe l'ideale perché garantirebbe gol. La sua valutazione di mercato di almeno 100 milioni di euro anche se la scorsa stagione la società inglese non ha accettato offerte di 160 milioni di euro del Manchester City per il giocatore.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori nel 2023, anche perché ci sono quattro giocatori in scadenza a giugno. Parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale l'argentino e il francese. L'assenza del centrocampista si sta sentendo molto negli ultimi match. Rabiot dovrebbe ritornare disponibile dal match di campionato contro il Bologna previsto il 2 ottobre.