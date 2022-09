Lunedì 5 settembre, Paul Pogba è stato operato a Torino per rimuovere il pezzo di menisco che si è lesionato lo scorso luglio. Il giocatore della Juventus aveva scelto di seguire una terapia conservativa. Ma questa scelta non è stata azzaccata visto che non ha dato esiti sperati. Infatti, Paul Pogba, dopo appena due giorni di lavoro in campo, ha sentito di nuovo dolore e poi è stato costretto a finire sotto i ferri. Adesso al francese serviranno otto settimane per tornare a disposizione della Juventus. Pogba rischia di saltare ben 15 partite e potrebbe tornare giusto in tempo per i Mondiali.

In questo caso, la Juventus non sarebbe a disposizione fino a gennaio 2023. Pogba salterebbe gare importanti come quelle di Champions League contro PSG e Benfica e quelle di campionato contro Milan, Torino e Inter.

Pogba fuori per otto settimane

Paul Pogba dovrà saltare gran parte delle partite con la Juventus. Il francese non ha già preso parte alle sfide contro Sassuolo, Sampdoria, Roma, Spezia, Fiorentina e PSG. Adesso non sarà a disposizione nemmeno per quelle contro Salernitana, Benfica e Monza. Anche dopo la pausa Pogba non ci sarà e il suo periodo di stop rischia di arrivare direttamente alla pausa per i mondiali. In questo caso per la Juventus sarebbe un bel problema che le partite totali che rischiano di saltare il numero 10 juventino da qui al 13 novembre sono 15 che sommate alle 6 che ha già perse visto come 21 ovvero tutte le sfide della prima parte di stagione.

Nello specifico, i match che perderà Pogba dopo la sosta di settembre saranno quelle contro Bologna, Milan, Torino, Empoli, Lecce, Hellas Verona e Lazio. Mentre in Champions League il francese non sarebbe a disposizione contro il Benfica sia nella gara di Torino che in quella di Lisbona e perderebbe anche il doppio confronto con il Maccabi Haifa e ovviamente salterebbe anche il ritorno contro il Paris Saint - Germain.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà il recupero di Paul Pogba.

Il numero 10 della Juventus già lavoro

Paul Pogba, subito dopo l'operazione, ha già iniziato il percorso di recupero. Ma le tempistiche si aggirano intorno ad un rientro di otto settimane. Ovviamente la terapia conservativa ha dilatato i tempi di recupero.

Paul Pogba, questa mattina 9 settembre, ha pubblicato una foto su Instagram, che lo ritrae con la stampella in palestra. Il francese ha poi spiegato che non si molla mai. Adesso, non resta che attendere l'evoluzione della recupero di Pogba nella speranza che non ci siano altri intoppi. Ma comunque la Juventus non dovrebbe rivederlo prima del 2023 e questo è sicuramente un problema per Massimiliano Allegri che, su di lui, basava il suo centrocampo.