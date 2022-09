Inter e Juventus potrebbero approfittare della Champions League per mettere a segno delle trattative di mercato. I nerazzurri, che condividono il gruppo con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, potrebbero pensare di scambiare Nicolò Barella con i bavaresi che offrirebbero Marcel Sabitzer. I bianconeri, invece, presenti nel gruppo H con Paris Saint Germain, Benfica e Maccabi Haifa potrebbero scambiare Luca Pellegrini con Alejandro Grimaldo del Benfica. Questi affari potrebbero entrare nel vivo nel prossimo anno.

Bayern Monaco ed Inter potrebbero incontrarsi in chiave mercato

Il Bayern Monaco sarebbe molto interessato alle prestazioni di Nicolò Barella e potrebbe affondare il colpo al termine della stagione. I tedeschi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Marcel Sabitzer, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 15 milioni di euro, più un conguaglio economico a favore dei nerazzurri. La società meneghina stimerebbe l'ex Cagliari almeno 60 milioni di euro e, in caso di cessione, vorrebbe incassare l'intera cifra cash. L'addio potrebbe essere però molto complesso anche perché Barella sarebbe uno dei candidati per ereditare la fascia da capitano se Samir Handanovic dovesse lasciare il calcio al termine della stagione.

Le sirene di mercato per Barella sarebbero scattate soprattutto dopo l'esclusione avvenuta nella gara di Champions League proprio contro il Bayern, persa da Lautaro e compagni per 2-0. Inzaghi non ha fatto drammi ed ha spiegato di aver fatto a meno del centrocampista in vista dei tanti impegni che inducono alla gestione delle energie e dei profili presenti in rosa.

Possibile scambio tra Juventus e Benfica

La Juventus avrebbe bisogno di un esterno sinistro e sarebbe sulle tracce di Alejandro Grimaldo. Il calciatore del Benfica avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro ed il contratto in scadenza nel 2023. I bianconeri potrebbero proporre uno scambio alla pari con il cartellino di Luca Pellegrini che dovrebbe però rientrare dal prestito al Francoforte.

La società presieduta dagli Agnelli potrebbe far leva sul calciatore dei portoghesi che vorrebbero evitare di perderlo a parametro zero nel prossimo anno. La questione potrebbe dunque risolversi addirittura nel mercato di gennaio anche se la qualificazione agli ottavi di Champions League sarà determinante ai fini della trattativa. Grimaldo potrebbe condividere il reparto con Filip Kostic visto che Alex Sandro non starebbe convincendo le aspettative dello staff di Massimiliano Allegri, che potrebbe schierare il brasiliano anche come terzo centrale nel 3-5-2.