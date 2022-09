La Juventus è attesa da giorni impegnativi, c'è molto lavoro da fare per migliorare gioco e risultati. La pausa per le nazionali potrebbe aiutare la società bianconera a sistemare alcuni dei problemi che la stanno riguardando in questo inizio di stagione, su tutti la condizione fisica non ideale di alcuni giocatori. A tal riguardo, Giovanni Andreini è stato integrato nello staff tecnico di Allegri. Il preparatore atletico, ex collaboratore di Roberto Donadoni, era stato ingaggiato a luglio come Head of Performance ma attualmente dovrebbe lavorare più da vicino con i giocatori per migliorare il loro rendimento atletico.

Una decisione che dovrebbe agevolare la conferma di Massimiliano Allegri, almeno nell'immediato. Se la Juventus dovesse deludere anche ad ottobre, la sostituzione del tecnico diventerebbe una possibilità concreta, magari con un 'traghettatore' fino a giugno. Piace molto Paolo Montero, già parte della società essendo il tecnico della Primavera bianconera. Una decisione che sarebbe motivata dalla volontà della Juventus di affidarsi ad un tecnico importante a luglio.

Secondo le ultime notizie di mercato i preferiti sono Zinedine Zidane, attualmente senza panchina dopo le stagioni vincenti al Real Madrid, e Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha un contratto con il Tottenham fino a giugno e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale.

Possibile sostituti di Allegri sulla panchina bianconera: si parla di Zidane o Conte

La Juventus potrebbe affidare la panchina nel 2023 a uno fra Zinedine Zidane e Antonio Conte. A confermare queste indiscrezioni di mercato è stato Luca Momblano, il giornalista sportivo ha sottolineato come entrambi i tecnici siano graditi dal Consiglio d'Amministrazione della Juventus.

Il francese, però, potrebbe sostituire sulla panchina della nazionale Didier Deschamps subito dopo il mondiale. In tal caso rimarrebbe Antonio Conte che sta disputando una stagione importante alla guida tecnica del Tottenham. Il pugliese garantirebbe ricostruzione alla società bianconera come successo già alla sua prima esperienza professionale alla Juventus ma anche in altre società in cui è stato, come il Chelsea e l'Inter.

Fra l'altro, nelle ultime ore, si parla del possibile ingaggio da parte della società bianconera di un nuovo direttore sportivo: piace, a questo proposito, Gianluca Petrachi. L'ex dirigente di Torino e Roma è un grande amico di Conte, i due potrebbero ritrovarsi alla Juventus nel 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus deve migliorarsi anche nella rosa, considerando le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione. Potrebbero arrivare un centrale ed un terzino sinistro. La società bianconera potrebbe acquistare giocatori in scadenza di contratto a giugno anche perché arriverebbero a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio. Fra questi piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini.