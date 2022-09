La Juventus monitora diversi profili per puntellare il centrocampo a disposizione di Allegri. Visto il grave infortunio occorso a Paul Pogba, la dirigenza della Vecchia Signora sta monitorando diversi nomi in attesa del ritorno in campo del francese.

Juve, possibile offerta per Gravenberch a gennaio

Stando alle ultime notizie di mercato, la società bianconera sta guardando con grande interesse in casa Bayern Monaco. Oltre Pavard che potrebbe rappresentare un'ottima opzione per la fascia destra, la Juve tiene sotto osservazione anche il profilo di Ryan Gravenberch, centrocampista olandese arrivato dall'Ajax nella precedente sessione estiva di mercato.

Nonostante il talento e la qualità espresse con la maglia dei Lanceri, il classe 2002 non riesce a trovare molto spazio sotto la gestione di Naglesmann e per questo potrebbe lasciare la Germania nel mercato invernale.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Juventus sta prendendo in seria considerazione il profilo del centrocampista olandese e potrebbe chiederlo in prestito ai bavaresi per poi pensare ad un riscatto completo nella prossima stagione. Oltre a trovare un accordo con il club tedesco, la Juventus deve far fronte all'interesse anche di altri club come l'Inter che sarebbe molto interessata al calciatore per completare la mediana a disposizione di Inzaghi.

Gravenberch non è il solo profilo internazionale seguito dalla Vecchia Signora.

Resta in auge la candidatura di Dony Van Beek che per una cifra attorno ai 15 milioni di euro potrebbe lasciare il Manchester United di Ten Haag.

Juve, possibile ritorno di fiamma per Gabriel a gennaio

Non solo un centrocampista. La Juventus sta valutando l'acquisto di un altro difensore così da poter completare il pacchetto di centrali a disposizione di Max Allegri.

Dopo Bremer, la Vecchia Signora starebbe valutando l'arrivo di un altro difensore brasiliano ovvero Gabriel Magalles, centrale dell'Arsenal già trattato nella precedente sessione di mercato. In estate la valutazione da circa 45 milioni di euro avrebbe fatto saltare l'affare ma a gennaio la situazione potrebbe cambiare. Stando alle ultime notizie di mercato, la Juventus potrebbe chiedere il centrale verdeoro in prestito con un diritto di riscatto a cifre inferiori.

Oltre Gabriel, resta in lizza anche Evan Ndika, che dovrebbe lasciare l'Eintrach di Francoforte visto il contratto in scadenza. I bianconeri potrebbero anticipare la concorrenza mettendo sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per prelevarlo già a gennaio

. Sullo sfondo resta anche la candidatura di Igor che potrebbe non rinnovare con la Fiorentina.