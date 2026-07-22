La Juventus ha intenzione di riportare Randal Kolo Muani a Torino, per questo motivo che sembra essere disposta ad aprire nuovamente i colloqui col PSG per il ritorno dell'attaccante. In questa sessione di calciomercato estivo, alla Continassa hanno preso informazioni anche su Kerim Alajbegovic nonostante il centravanti sembrava ad un passo dall'approdo all'Atalanta.

Juve: il piano per ammorbidire le richieste del PSG

Luciano Spalletti ha messo in cima alla lista dei desideri Randal Kolo Muani. Alla Continassa hanno più volte avviato i contatti col PSG per accontentare il proprio allenatore, ma fino ad oggi il club francese ha sempre risposto picche.

Il centravanti francese infatti, può lasciare Parigi ma il cartellino è fissato a 50 milioni di euro. In queste ore, la dirigenza bianconera è tornata ad avere contatti con i parigini ma ad oggi non è stata ancora trovato un accordo. Motivo per cui alla Continassa stanno iniziando a pensare ad un piano B e C: in caso di mancato arrivo del 27enne francese, la Juve ha sondato nuovamente Kerim Alajbegovic sulla quale c'è anche la Fiorentina. Il 18enne bosniaco sembrava essere un promesso sposo dell'Atalanta, ma ancora oggi non è stato concluso l'affare. Mateo Pellegrino del Parma continua ad essere un obbiettivo di mercato, ma anche sull'arrivo del 24enne non è stata avviata alcuna trattativa. Inoltre si parla anche di un possibile arrivo di Jean-Philippe Mateta se i nomi sopracitati dovessero sfumare.

Le ultime sugli altri club di Serie A

Cuti Romero ha comunicato al Tottenham che intende lasciare il club ed ha anche aperto al trasferimento all'Inter. Dunque i nerazzurri per evitare la beffa come accaduto con Marco Palestra, dovranno intensificare i contatti con gli Spurs e mettere sul piatto 50 milioni di euro se vogliono portare il difensore argentino alla Pinetina.

La Roma invece non sembra vivere un buon momento visto che dopo Mason Greenwood anche Crysencio Summerville potrebbe sfumare nonostante avesse trovato un accordo col club. In attesa di chiusura della trattativa tra il 24enne olandese e il club giallorosso, l'attaccante ha ricevuto una maxi offerta dall'Al Hilal: al West Ham andranno 80 milioni di euro, mentre al calciatore verrà versato un ingaggio di 16 milioni di euro.

Anche Alejandro Garnacho dopo il Chelsea sembrava aver scelto il club dei Friedkin, ma l'Aston Villa è sempre più vicino a chiudere la trattativa poiché il tecnico Unai Emery è pronto a mettere al centro del progetto il 22enne iberico. Di conseguenza la Roma potrebbe ripiegare la sua scelta su Antonio Nusa.

Il futuro di Alessio Romagnoli alla Lazio risulta essere in stand-by: il difensore ha accettato di andare all'Al Saad anche dopo l'addio di Roberto Mancini, ma il club qatariota ha chiesto di procrastinare il pagamento del cartellino al prossimo gennaio. Belahyane risulta essere in partenza da Formello, mentre il futuro di Petar Ratkov è ancora incerto nonostante sia arrivato solamente col mercato di gennaio 2026.

Il Genoa è interessato a Nosa Edward Obaretin, ma il Napoli dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno sta riflettendo sulla possibile cessione del difensore.