La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. In particolare, vista la probabile partenza di Alex Sandro in estate si starebbe cercando un nuovo esterno mancino.

Juventus, possibile offerta per Grimaldo e Pulisic a gennaio

I bianconeri stanno sondando diversi profili per la corsia mancina e tra questi l'obiettivo numero resta Alex Grimaldo del Benfica, pronto a liberarsi a parametro zero in estate dal club portoghese.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora vorrebbe anticipare la folta concorrenza e sarebbe pronta ad un'offerta già nel mercato invernale.

Nello specifico, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto una cifra complessiva da circa 15 milioni di euro per convincere la società delle Aquile a cedere l'esterno spagnolo. Oltre Grimaldo, la Juve sonda diverse alternative come Jordi Alba, che sarebbe finito nel mirino anche di Inter e Valencia.

Oltre all'esterno mancino, i bianconeri starebbero sondando anche dei profili per completare il reparto offensivo. Tra questi ci sarebbe anche Christian Pulisic che potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio. La trattativa sembrerebbe in salita vista la richiesta di 35 milioni di euro da parte dei Blues per il fantasista americano.

Juve, possibile suggestione per Donnarumma in estate

In attesa di capire le mosse per il mercato invernale, la Juventus inizia a preparare anche le prime manovre per la sessione estiva. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per completare l'organico ed essere ancora una volta protagonisti in Italia ma anche in Europa.

Il primo tassello che potrebbe cambiare in estate è quello legato al portiere con Woijchech Szsescny che potrebbe lasciare Torino complice il contratto in scadenza nel 2024. Stando alle ultime voci di mercato, la Vecchia Signora potrebbe fare un tentativo per Gigio Donnarumma che prima del suo approdo a Parigi era stato corteggiato proprio dai bianconeri.

La Juve potrebbe far leva sulla volontà del calciatore che potrebbe decidere di ritornare in Italia. L'operazione sembrerebbe complicata vista la volontà del Paris Saint Germain di non cedere il calciatore.

Altro portiere che potrebbe entrare in orbita bianconera è David De Gea che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con lo United. In caso di mancato accordo tra le parti, la Juventus potrebbe effettuare un tentativo per l'estremo difensore spagnolo. Una candidatura per il futuro è quella di Marco Carnesecchi che per una cifra attorno ai 20 milioni di euro potrebbe lasciare l'Atalanta in estate.