L'Inter lavora al mercato dopo l'interesse del Bayer Leverkusen per Robin Gosens ma presta attenzione anche alle condizioni di Joaquin Correa. Il calciatore è uscito anzitempo durante la sfida vinta contro la Cremonese per 3-1. Il calciatore che piacerebbe ai dirigenti se dovesse partire il tedesco, sarebbe Borna Sosa dello Stoccarda. Il Milan, invece, guarda al futuro e potrebbe pensare a Gabriel Martinelli dell'Arsenal.

Borna Sosa se dovesse partire Gosens

La società presieduta dagli Zhang potrebbe cedere Robin Gosens al Bayer Leverkusen che avrebbe chiesto un prestito con diritto di riscatto.

La proposta non verrebbe accettato dai nerazzurri perchè vorrebbero un obbligo di riscatto a circa 28 milioni di euro. L'erede dell'ex Atalanta potrebbe essere Borna Sosa dello Stoccarda. I dirigenti milanesi chiederebbero un prestito con diritto di riscatto ma l'operazione sarebbe molto complessa visto che mancano pochissime ore alla chiusura del mercato. Il ragazzo avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. Il Leverkusen, inoltre, potrebbe inserire nella trattativa Mitchel Bakker per abbassare le pretese ma l'Inter preferirebbe monetizzare dalla cessione di Gosens.

Si attendono gli esami di Joaquin Correa

In vista della gara, in programma domenica 4 settembre contro il Milan, si monitorano le condizioni di Joaquin Correa.

L'argentino è uscito per un problema muscolare durante la sfida contro la Cremonese. Dovrebbero essere effettuati esami specifici anche se lo staff tecnico si è detto ottimista. Potrebbe trattarsi solo di un risentimento ma la preoccupazione è scaturita dal fatto che Romelu Lukaku non farà parte della gara dopo il problema ai flessori.

Il rientro del belga sarebbe previsto per il mese di ottobre. Inzaghi spera di recuperare Correa per non avere a disposizione soltanto Edin Dzeko e Lautaro Martinez nello scontro diretto contro la formazione di Stefano Pioli.

Martinelli possibile erede di Rafael Leao

Il Milan guarda al futuro e potrebbe aver già individuato il possibile erede di Rafael Leao.

Il portoghese sarebbe nel mirino del Chelsea che potrebbe riaprire i contatti nella prossima sessione di mercato. Sul piatto potrebbero essere proposti circa 100 milioni di euro per l'ex Lille che ha il contratto in scadenza nel 2024. Se Leao dovesse lasciare il Milan, i dirigenti rossoneri potrebbero aprire le operazioni con l'Arsenal per l'arrivo di Gabriel Martinelli. L'esterno ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 40 milioni di euro. Sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli che avrebbe la possibilità di collocarlo in tutto il settore offensivo.