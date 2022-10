La Juventus è a lavoro per preparare al meglio una settimana impegnativa dopo il successo per 3 a 0 contro il Bologna. Prima il Maccabi Haifa in Champions League poi il match in campionato contro il Milan, diranno se la squadra di Allegri sarà migliorata anche nel rendimento. Di certo, la motivazione dimostrata contro gli emiliani dà fiducia, anche se c'è da migliorare nell'impostazione di gioco. Prestazione importante sia di Milik che di Vlahovic, entrambi autori di un gol, l'altro è stato segnato da Kostic. Proprio la punta serba sembra essere ritornata dalla nazionale con più motivazione, merito anche del gol segnato contro la Norvegia.

Nelle ultime settimane si è parlato di un morale non ideale del giocatore, anche perché i risultati della Juventus e le problematiche nella costruzione di gioco non agevolano le punte. Negli ultimi giorni arrivano conferma di come il Paris Saint Germain stia cercando una punta che possa supportare Kylian Mbappé. Fra i giocatori seguiti dalla società francese ci sarebbe anche Dusan Vlahovic, che sarebbe il preferito rispetto a Giroud e a Osimhen. Attualmente, la Juventus considera molto importante Vlahovic per il presente e il futuro e difficilmente lascerà Torino a fine stagione, a meno di un'annata deludente.

Uno dei giocatori che piacciono alla società francese è Dusan Vlahovic, che in questa stagione ha segnato, fino ad ora, 5 gol in campionato. La punta, anche contro il Bologna, ha dimostrato tutta la sua importanza non solo segnando il gol del 2 a 0 ma anche fornendo l'assist decisivo per l'1 a 0 di Kostic. Il giocatore è ritornato dalla pausa con le nazionali con grandi motivazioni, merito anche della vittoria della Serbia contro il Norvegia con un gol anche della punta bianconera.

Il Paris Saint Germain potrebbe fare un'offerta alla Juventus per il giocatore a giugno ma attualmente la volontà della società bianconera sarebbe quella di non vendere Vlahovic. Molto dipenderà dalla stagione della squadra bianconera, e se dovesse arrivare un'annata calcistica deludente come quella scorsa, il giocatore potrebbe valutare una nuova esperienza professionale.

Quello che sembra certo, però, è che l'intesa fra Vlahovc e Milik sembra ideale.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente lascerà partire Vlahovic a giugno, si cercherà invece di fare investimenti importanti, soprattutto in difesa e a centrocampo. A tal riguardo, piace Evan N'Dicka come centrale, per quanto riguarda il ruolo di terzino, potrebbe arrivare Rami Bensebaini, anche lui, come il francese, in scadenza di contratto a fine stagione. Per il centrocampo i preferiti sarebbero Youri Tielemans e N'Golo Kanté.