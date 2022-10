La Juventus vince un match importante contro il Bologna, un 3 a 0 convincente che porta i bianconeri al settimo posto in classifica, lontani 7 punti da Atalanta e Napoli prime. Il match dell'Allianz Stadium di Torino ha dato dimostrazione di una squadra che sembra ritrovata dal punto di vista della motivazione, soprattutto in considerazione degli ultimi match prima della pausa per le nazionali. C'è da migliorare nell'impostazione di gioco e nella crescita di alcuni giocatori, in particolar modo dei centrocampisti come Locatelli e McKennie. A questi bisogna aggiungere Cuadrado, uno dei peggiori della squadra bianconera a settembre.

Il colombiano è uno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. Difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera, anche perché ha 35 anni. La Juventus starebbe valutando anche la possibilità di lasciarlo partire già a gennaio. A tal riguardo, fra le società interessate al suo acquisto ci sarebbe anche l'Inter. Le due società potrebbero fare uno scambio di mercato fra due giocatori in scadenza a giugno. Una trattativa di mercato che sarebbe gradita ad entrambe le società che andrebbero a rinforzare dei settori che hanno bisogno di qualità. Anche l'olandese, come il giocatore della Juventus, è in scadenza di contratto a giugno.

Possibile scambio di mercato fra Cuadrado e de Vrij

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Inter e Juventus potrebbero fare uno scambio di mercato fra due giocatori in scadenza di contratto a giugno. Ci riferiamo a de Vrij e Cuadrado, la società bianconera cerca un centrale per rinforzare la difesa, quella milanese un centrocampista di fascia per il 3-5-2.

Anche perché Dumfries piace a diverse società inglesi ed una sua cessione potrebbe garantire circa 30 milioni di euro. Una somma utile anche per motivi di bilancio, con la società milanese che nel recente Calciomercato estivo non è riuscita a definire determinate cessioni, su tutte quella di Skriniar al Paris Saint Germain.

A proposito dello slovacco, è un altro dei giocatori in scadenza di contratto a fine stagione.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di de Vrij sarebbe utile per rinforzare la difesa, anche se la società bianconera cercherebbe un centrale dal piede sinistro, ideale sia per un difesa a quattro che a tre. Fra i preferiti ci sarebbe Evan N'Dicka, giocatore dell'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe arrivare in anticipo a gennaio con un'offera da circa 10 milioni di euro. Sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro considerando che il francese ha 23 anni. Si valuta anche l'arrivo di un terzino, piace Rami Bensebaini, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.