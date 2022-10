L'Inter è proiettata alla sfida in programma, sabato 8 ottobre, contro il Sassuolo e vuole confermare quanto di buono evidenziato nella vittoria di Champion League. Tre punti che hanno riavvicinato soprattutto Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi dopo la critica sostituzione avvenuta nella sfida persa per 3-1 contro l'Udinese. Il centrale non è stato mai bocciato ed è comparso come titolare contro Roma e Barcellona.

Bastoni sostiene Inzaghi

"Noi siamo con il nostro allenatore, è stato frustante perdere tanti punti. Ci siamo parlati ed è venuta fuori la gara contro il Barcellona.

Siamo un gruppo sano e tutti combattiamo l'uno per l'altro. Udine? Reazione per le cose che non venivano in campo. Possiamo grandi cose se ci aiutiamo". Ha dichiarato Alessandro Bastoni durante un'intervista concessa ai microfoni di Sportmediaset. Il calciatore fa dunque chiarezza sul rapporto discusso tra lo spogliatoio e Simone Inzaghi, Quest'ultimo sarebbe stato anche circondato dalle voci di un possibile esonero dopo i risultati deludenti delle ultime gare. L'ex Lazio è ancora chiamato a confermarsi e le gare contro il Sassuolo e la Salernitana potrebbero essere fondamentali per il suo futuro. Importante sarà anche il risultato per quanto concerne la gara di Champions League, la quale potrebbe dare una grande svolta soprattutto per il cammino di Lautaro e compagni per la qualificazione alla prossima fase della massima competizione europea.

La società degli Zhang, poi, penserebbe anche alle occasioni di mercato per il futuro ed avrebbe pensato di intensificare una trattativa con Ola Aina del Torino.

L'esterno potrebbe fare al caso dell'Inter

Per quanto riguarda il mercato, il club nerazzurro sarebbe finito sulle tracce di Ola Aina del Torino. Il calciatore sta giocando regolarmente con la squadra di Ivan Juric ma potrebbe seguito dall'Inter perché ha il contratto in scadenza nel 2023.

Sarebbe un investimento a parametro zero che rinforzerebbe la corsia sinistra sopratutto se si dovesse decidere di cedere Robing Gosens. Il tedesco ha perso il posto da titolare per le ottime prestazioni confermate da Federico Dimarco. L'ex Atalanta potrebbe essere sacrificato per far cassa a fine stagione dopo che, in estate, il Bayer Leverkusen aveva già sondato il terreno per una possibile trattativa.

I tedeschi avrebbero pensato di offrire un prestito con diritto di riscatto ma i dirigenti meneghini avrebbero voluto soltanto un obbligo di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Ola Aina sarebbe un profilo molto compatibile al 3-5-2 di Simone Inzaghi e potrebbe condividere il reparto proprio con Dimarco in futuro.