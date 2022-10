La Juventus è attesa da un 2023 molto importante, anche perché in tale anno si festeggerà il centenario della proprietà del club da parte della famiglia Agnelli. La società bianconera potrebbe quindi decidere di migliorarsi sul Calciomercato già da gennaio. A tal riguardo fra i giocatori graditi ci sarebbero i difensori Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini.

Intanto però circolano indiscrezioni anche su un altro mercato, quello riguardante i direttori sportivi. La Juventus starebbe valutando la possibilità di integrare i dirigenti con un altro innesto che possa dare un supporto al lavoro portato avanti in questi mesi dal direttore sportivo Federico Cherubini e dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Uno dei profili graditi sarebbe Cristiano Giuntoli, come recentemente affermato anche da Enrico De Lellis. Il giornalista sportivo ha dichiarato che la società bianconera starebbe valutando l'ingaggio del direttore sportivo del Napoli, in scadenza di contratto a giugno 2024. Secondo il giornalista però difficilmente De Laurentiis lo lascerà partire gratis, avendo un altro anno di contratto con la società campana. Per questo potrebbe chiedere una somma per potergli concedere la possibilità di trovare un'intesa contrattuale con la Juventus.

Un altro nome seguito dalla società bianconera (e che piacerebbe in particolare a Nedved) sarebbe quello di Igli Tare, dirigente della Lazio.

Juve, sarebbe possibile l'ingaggio di Giuntoli del Napoli

'La Juventus ha individuato Giuntoli come l’uomo ideale per ripartire nell’estate del 2023. Non salteranno teste, ma ci sarà una figura in più', sono queste le dichiarazioni di Enrico De Lellis.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Giuntoli ha un contratto fino al 2024 con il Napoli.

Al dirigente intriga la possibilità di ripartire con un nuovo progetto'. Il presidente del club partenopeo potrebbe lasciarlo partire, ma solo a seguito di una trattativa di mercato con la Juventus, avendo ancora un anno di contratto con la società campana.

Un'alternativa a Cristiano Giuntoli potrebbe essere il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, che sarebbe stimato soprattutto dal vice presidente Pavel Nedved.

Possibili investimenti importanti sul mercato a giugno

Insomma, potrebbe arrivare un altro innesto nella dirigenza della Juventus che andrebbe a integrare il lavoro di Cherubini e Arrivabene. L'attuale direttore sportivo della società bianconera potrebbe ritornare a lavorare maggiormente sull'individuare giocatori sul mercato in previsione di un 2023 in cui la società bianconera potrebbe decidere di investire in maniera decisa, anche per festeggiare il centenario della proprietà della Famiglia Agnelli.

Resta infine da valutare se, a giugno, sarà confermato il tecnico Massimiliano Allegri o meno, considerando che ha un contratto in vigore fino al 2025.