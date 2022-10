La Juventus è attesa da giorni importanti per il calcio giocato. Si cercherà di dare continuità al risultato contro il Bologna, un 3 a 0 che ha confermato i problemi nell'impostazione di gioco ma anche i miglioramenti nell'atteggiamento e nella voglia di vincere della squadra bianconera. C'è, però, l'esigenza non solo di migliorare la classifica in campionato ma anche quella in Champions League. Arrivano notizie piacevoli anche per quanto riguarda i recuperi, Federico Chiesa si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe recuperare almeno per la panchina per il match di Champions League contro il Benfica, che potrebbe essere decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Anche Pogba ha ripreso a correre. Intanto sono arrivate conferme importanti contro il Bologna dal settore avanzato. Ottime prestazioni di Milik e Vlahovic, con quest'ultimo che ha fornito l'assist per il gol di Kostic e segnato il 2 a 0. Negli ultimi giorni, si parla di una possibile offerta del Paris Saint Germain per il giocatore bianconero. La società francese cerca una punta che possa supportare Mbappé e Vlahovic piace molto. In questo momento, però, la volontà della Juventus sarebbe quella di non lasciar partire il giocatore anche perché considerato il presente e il futuro della società bianconera.

Possibile offerta del Paris Saint Germain per Vlahovic nell'estate 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Paris Saint Germain potrebbe fare un'offerta per Dusan Vlahovic durante il Calciomercato estivo.

Il giocatore piace molto alla società francese, che starebbe cercando un centravanti per supportare Mbappé. La Juventus, però, considera molto importante Vlahovic per il presente e il futuro: anche il giocatore non vorrebbe lasciare Torino. Difficile, quindi, che il giocatore possa partire nel prossimo calciomercato estivo, anche perché il progetto sportivo della società bianconera è quello di continuare a costruire una squadra forte, valorizzando giovani di qualità.

Vlahovic è uno di questi, in questa stagione ha segnato fino ad adesso 5 gol, tutti in campionato. Ci si aspettano anche dei gol in Champions League, anche perché, dopo l'inizio difficile per la Juventus, sarà necessario vincere a partire dai match contro il Maccabi Haifa. Sarà probabilmente decisiva la sfida contro il Benfica, prevista il 24 ottobre in terra portoghese.

Il mercato della Juve

La Juventus, più che cedere i suoi migliori giocatori, cercherà di migliorarsi sul mercato già a gennaio con il possibile arrivo di un centrale di sinistra e di un terzino. Si cercheranno giocatori dal prezzo vantaggioso e, quindi, chi va in scadenza di contratto a giugno. Fra i preferiti ci sono Evan N'Dicka come centrale e Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini come terzini.