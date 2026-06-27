Juventus, Napoli e Fiorentina starebbero seguendo con attenzione uno dei laterali più interessanti della Serie A, Norton Cuffy del Genoa, mentre in Inghilterra si starebbe inserendo una competitor per l'Inter per Curtis Jones. Sul fronte Milan, invece, Ruben Amorim avrebbe deciso di esporsi personalmente nel tentativo di convincere Rafael Leao a rimandare qualsiasi decisione sul proprio futuro, alimentando uno spiraglio che fino a poche settimane fa sembrava ormai chiuso.

Norton-Cuffy conteso da quattro club, l'Inter teme il Nottingham per Curtis Jones

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Gianluigi Longari, resta molto vivo l'interesse per Brooke Norton-Cuffy, esterno destro del Genoa che si sta confermando uno dei profili più seguiti in vista della prossima stagione. Dopo il tentativo effettuato già nella sessione invernale, anche la Juventus avrebbe chiesto nuove informazioni sul classe 2004, inserendolo tra i nomi valutati per rinforzare la corsia destra. Il laterale inglese, però, piace a diverse società. Oltre ai bianconeri, sarebbe stato proposto anche a Fiorentina e Napoli, entrambe alla ricerca di un fluidificante capace di garantire spinta e continuità sulla fascia.

Una concorrenza che potrebbe rendere ancora più complessa un'eventuale trattativa, soprattutto se il Genoa decidesse di aprire una vera e propria asta.

Non arrivano invece buone notizie per l'Inter sul fronte Curtis Jones. Secondo il giornalista Tom Collomosse, il Nottingham Forest starebbe valutando un inserimento nella corsa al centrocampista del Liverpool. Il mediano inglese, nonostante abbia un solo anno di contratto con i Reds, continua a essere valutato circa 35 milioni di euro. Una situazione che rischia di complicare i piani dei nerazzurri, impegnati da tempo nei dialoghi con il club di Anfield.

Amorim chiama Leao: il Milan spera ancora nella permanenza

In casa Milan continua invece a tenere banco il futuro di Rafael Leao.

Secondo le ultime indiscrezioni, nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto diretto tra il nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim e l'attaccante portoghese, attualmente impegnato al Mondiale con la propria nazionale. Il tecnico avrebbe chiesto al numero dieci di rinviare qualsiasi decisione sul proprio futuro, invitandolo a valutare con attenzione la possibilità di restare a Milano per guidare il nuovo progetto tecnico. Un confronto che testimonia la volontà del club di trattenere uno dei propri giocatori più rappresentativi.

La permanenza di Leao resta comunque un'ipotesi complessa. Le dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi dal portoghese hanno lasciato intendere come la possibilità di intraprendere una nuova esperienza continui ad affascinarlo. Nonostante questo, il dialogo aperto da Amorim potrebbe rappresentare un primo passo per provare a riaprire uno scenario che sembrava ormai definitivamente compromesso.