La Juventus potrebbe proseguire la ricostruzione della rosa nel 2023. Dopo i tanti acquisti del recente Calciomercato estivo, la società bianconera potrebbe attingere in maniera decisa non solo al mercato di gennaio ma anche a quello di luglio, con tanti rinforzi che potrebbero riguardare diversi ruoli importanti. Potrebbero partire sia Alex Sandro e Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno. Per questo ci si aspetta l'arrivo di un terzino sinistro e di uno destro. A tal riguardo per la fascia sinistra difensiva si valutano diversi nomi, alcuni dei quali vanno in scadenza di contratto a giugno.

Piacerebbe molto Alejandro Grimaldo del Benfica, che la Juventus ha avuto già modo di ammirare da vicino nel match di Champions League, perso dai bianconeri per 2-1. Non solo Grimaldo: piace un altro spagnolo anche lui in scadenza di contratto a fine stagione. Si parla di Jordi Alba: il giocatore del Barcellona a 33 anni sarebbe un rinforzo d'esperienza per un ruolo come quello di terzino sinistro che da anni non ha un giocatore di livello internazionale. A tal riguardo, Alex Sandro dopo le prime tre stagioni positive con la Juventus non si è confermato, a tal punto che in molti ne hanno chiesto la cessione. Con il contratto in scadenza a giugno, sembra difficile una sua conferma alla Juventus nella stagione 2023-2024.

Potrebbe arrivare un terzino per il dopo Alex Sandro: J. Alba, Guerreiro o Grimaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il ruolo di terzino sinistro con un giocatore importante. Con la possibile partenza di Alex Sandro a giugno potrebbe arrivare un giocatore di esperienza. Si è parlato del possibile ingaggio di Grimaldo o di quello di Jordi Alba, ma la Juventus starebbe valutando anche Raphaël Guerreiro, portoghese del Borussia Dortmund.

Anche lui è in scadenza di contratto a giugno, la società bianconera potrebbe decidere l'arrivo di un terzino pagando un prezzo vantaggioso. Si era parlato anche del possibile arrivo di Ramy Bensebaini, ma essendo extracomunitario difficilmente arriverà a meno che la Juventus riuscisse a cedere alcuni giocatori extracomunitari che ha in rosa.

Sull'algerino ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di ingaggiare altri giocatori a parametro zero nel 2023 dopo aver acquistato nel recente calciomercato estivo Pogba e Di Maria. Si valuta l'arrivo anche di un centrale di sinistra, fra i graditi ci sarebbe Evan N'Dicka, che potrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio per una somma pari a circa 10 milioni di euro. Per il centrocampo i preferiti sono Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz.