La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. La stagione dipende da questo mese, se non dovessero arrivare le vittorie attese in campionato dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa, potrebbe esserci un clamoroso esonero di Massimiliano Allegri. Una possibilità che in questo momento la società bianconera non vorrebbe considerare come dichiarato dal presidente Agnelli ma dipenderà anche dai match da qui alla pausa mondiale. C'è da recuperare punti anche alla prima in classifica in campionato, il Napoli, a +10 dalla squadra bianconera.

Nonostante il calcio giocato si parla anche molto di mercato, non solo per gennaio ma anche per giugno. La società bianconera starebbe valutando acquisti per inizio 2023, potrebbero arrivare un centrale di sinistra ed un terzino. A tal riguardo piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Per giugno invece potrebbero arrivare rinforzi importanti a centrocampo. Si valuta soprattutto Rodrigo De Paul, arrivato all'Atletico Madrid nell'estate 2021 ma che in questa stagione non sembra essere considerato un titolare da Simeone. Negli ultimi tre match ha iniziato dalla panchina, da capire se la società spagnola lo lascerà partire anche in prestito con diritto di riscatto anche perché la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Il giocatore De Paul potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista di qualità. Piace molto Rodrigo De Paul, l'argentino negli ultimi match è stato schierato solo a partita iniziata dal tecnico Simeone, segnale evidente del fatto che non sembra essere considerato un titolare dal tecnico.

Una situazione che potrebbe agevolare una sua cessione a giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, la società spagnola potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto come già successo con Alvaro Morata nell'estate 2020. La Juventus difficilmente investirà una somma importante per un giocatore che nel 2023 avrà 29 anni.

Di certo incrementerebbe la qualità del centrocampo, oltre al fatto che può giocare centrale ma anche trequartista. Ad esempio nell'Udinese iniziò da trequartista per poi giocare mezzala nel centrocampo a cinque. Ritroverebbe a Torino il suo compagno di nazionale Paredes, oltre che Di Maria se il 34enne decidesse di prolungare il suo contratto in scadenza a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri centrocampisti a giugno, soprattutto quelli in scadenza di contratto a fine stagione. Fra questi spiccano nomi importanti come quelli di Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz. Tutti giocatori che incrementerebbero la qualità del centrocampo oltre al fatto che arriverebbero senza prezzo di cartellino.