La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Milan in maniera sorprendente in campionato, non tanto per il 2 a 0 quanto per le prestazioni offerte dalla squadra bianconera. A questa ha fatto seguito anche quella contro il Maccabi Haifa in Champions League, che potrebbe significare eliminazione anticipata. Oramai i tifosi della Juve sono abituati a match i cui i giocatori bianconeri riescono a fare buone prestazioni per 20 minuti per poi subire gli avversari, come già successo con il Benfica in Champions League. Ci si attendevano match migliori contro Milan e Maccabi Haifa anche in riferimento alle parole di Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa di presentazione contro i rossoneri aveva dichiarato che aveva fiducia in prestazioni importanti dei suoi giocatori.

Così non è stato, con tanti sostenitori bianconeri che sui social hanno criticato giocatori e tecnico. E' ritornato in maniera decisa su Twitter l'hashtag #allegriout, diventando uno di tendenza nel post match Milan e Juventus. A parlare della situazione della Juventus dopo la sconfitta contro i rossoneri era stato anche Gianluigi Buffon. Il portiere del Parma ha ricevuto il Premio Scopigno e Pulici presso il Salone D'Onore del Coni. Il giocatore aveva dichiarato che pesano molto nella Juventus le assenze di giocatori importanti, aveva poi aggiunto che essendo amico della società bianconera ha solo parole di conforto anche se in questo momento meglio stare in silenzio in previsione dei match in cui sarà impegnata la squadra bianconera.

Gianluigi Buffon ha parlato della Juventus

'La Juventus è in difficoltà, come dice bene Massimiliano Allegri dipende molto da assenze veramente importanti e qua mi fermo: essendo un amico della Juve vorrei dire solo parole di conforto, in questo momento meglio stare zitti e aspettare le prossime partite'. Queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon, dopo il match fra Milan e Juventus.

Il portiere ha ricevuto nel Salone D'Onore del Coni cil premio Scopigno e Pulici. E' stato il Presidente onorario Scopigno Cup Gianni Letta a spiegare cosa rappresenta questo premio: 'Lo spirito dello Scopigno è promuovere i valori dello sport per i giovani, un servizio grandissimo alla nazione perché aiuta a ritrovare un senso di coesione sociale nella comunità'.

Buffon aveva parlato che del campionato italiano aggiungendo: 'Il campionato di Serie A è bellissimo. In maniera meritata e prepotente l’Udinese e l’Atalanta stanno facendo grandi cose, il Napoli è strepitoso e poi c’è la conferma di un grande Milan'.

La classifica del campionato italiano

Attualmente la classifica di Serie A ci dice che al primo posto c'è il Napoli a 23 punti, seguito dall'Atalanta a 21 punti e da Lazio, Udinese e Milan a 20. La Roma è a 19 punti, Inter a 15, Juventus a 13 e Sassuolo 12 punti. La squadra bianconera è attesa da match importanti da qui alla pausa mondiale. Torino, Empoli, Lecce, Inter, Verona e Lazio ci diranno se la Juventus riuscirà a recuperare ai primi posti del campionato.