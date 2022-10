La Juventus non sta vivendo un buon periodo e la sconfitta contro il Milan per 2-0 ha fatto scattare nuovamente l'allarme nonostante la precedente vittoria contro il Bologna. Massimiliano Allegri non sarebbe più nel cuore dei tifosi che continuano a chiederne l'esonero in molteplici occasioni. Il tecnico, dalla sua, avrebbe come giustificazione quella relative alle assenze dei calciatori più rappresentativi. Paul Pogba non si è mai visto a causa di un infortunio mentre la squalifica di Angel Di Maria ha sicuramente creato delle mancanze. E' evidente che molte lacune provengano dal centrocampo, povero di idee e raramente sufficiente nonostante l'arrivo di Leandro Paredes.

La Juventus conferma di essere in difficoltà quando l'avversario diventa più impegnativo e la strada in Champions League potrebbe essere fatale per l'allenatore toscano. "Allegri deve fare il gesto. Poi tocca rispondergli sinceramente. Siamo uomini". Ha dichiarato Luca Momblano direttamente sul suo profilo Twitter.

I tifosi poco convinti da Allegri

I tifosi non sarebbero più con Allegri ed avrebbero già inscenato delle proteste sui social per chiederne le dimissioni. Il capitolo legato al tecnico è molto complesso perché percepisce uno stipendio molto oneroso che, visti i nuovi paletti economici, non permetterebbe alla società di puntare su altro profilo che caricherebbe il bilancio. Secondo quanto riportato da Luca Momblano, non dovrebbe esserci il cambio della guarda fino al termine della stagione.

I dirigenti si aspettano una reazione soprattutto quando ci sarà l'Inter spogliatoio a disposizione ma la possibile eliminazione dalla Champions League potrebbe far scattare nuove procedure che potrebbero essere attuate dopo la sosta per il Mondiale. I sostenitori bianconeri sarebbero lontani da Allegri per il gioco mostrato e la propensione a difendere.

Caratteristiche evidenziata dallo stesso allenatore nell'intervista relativa alla sfida persa contro il Milan di Stefano Pioli. "Se giochiamo davanti prendiamo contropiedi e iniziamo a giocare all’indietro". Ha dichiarato Allegri ai microfoni di Dazn.

"Allegri l'antitesi del calcio. Buoni giocatori qualcuno mediocre qualcuno potenziale campione, arriva alla Juventus diventa un brocco!

Fatevi una domanda. La risposta è Allegri Out". Recita un tweet molto diretto che non risparmia critiche al tecnico bianconero. Il tecnico è stato anche discusso per non aver concesso una maglia da titolare a Leandro Paredes, tanto richiesto sul mercato e ritenuto capace di dare una scossa e soprattutto geometrie ad una squadra apparsa molto confusa.