A epilogo della scorsa sessione di Calciomercato estiva la Juventus era riuscita a cedere Arthur Melo al Liverpool in prestito con diritto di riscatto.

Per acquistare a titolo definitivo il brasiliano il Liverpool dovrebbe pagare un totale di 43 milioni di euro, 4 dei quali sono stati versati per il prestito. Una possibilità quest'ultima che difficilmente si concretizzerà, non solo per le problematiche del giocatore appena arrivato al Liverpool (spesso relegato nella seconda squadra) ma anche per l'infortunio che ha recentemente rimediato.

Arthur ha infatti rimediato un problema muscolare al quadricipite di grave entità, che lo porterà a rimanere fuori per tre-quattro mesi vista la necessità dell'intervento chirurgico.

Il brasiliano dovrebbe rientrare a inizio gennaio. Un infortunio che lo porterà a saltare il mondiale con il Brasile, che era uno degli obiettivi a breve termine del brasiliano.

Il brasiliano Arthur Melo dovrebbe rientrare a inizio 2023

Il centrocampista Arthur Melo ha rimediato di recente un infortunio muscolare al quadricipite, che dovrebbe portarlo a rientrare ad inizio 2023. Il brasiliano dopo l'inizio difficile nel Liverpool che lo ha portato ad allenarsi nell'under 23, dovrà saltare tre o quattro mesi. Non disputerà quindi il mondiale con il Brasile e dovrebbe recuperare per la seconda parte della stagione. Una notizia non certo positiva per il Liverpool, ma neanche per la Juventus, che vede diminuire le possibilità di un riscatto del cartellino del giocatore da parte della società inglese.

Arthur Melo si è trasferito al Liverpool nel recente calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 43 milioni di euro. Sono già stati pagati 4 milioni di euro per il prestito, ma - in particolare dopo questo infortunio - attualmente sembra difficile che la società inglese possa spendere ulteriori 39 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo dalla società bianconera.

Arthur Melo era arrivato alla Juve nel 2020 nello scambio di mercato con Pjanic

La Juventus acquistò Arthur Melo nell'estate 2020 dal Barcellona nello scambio di mercato che aveva portato Miralem Pjanic nella società spagnola.

Anche lo scorso campionato con i bianconeri era stato condizionato da un infortunio subito a dicembre: una calcificazione ossea che gli aveva fatto saltare la seconda parte di stagione. Con mister Massimiliano Allegri, Melo non è quindi mai riuscito veramente a dare un contributo determinante, fino appunto alla cessione al Liverpool nel recente calciomercato estivo.