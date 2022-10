In questa nuova stagione calcistica 2022-2023 la Fiorentina è partita con alti e bassi, come dimostrano la recente vittoria in Conference League per 3-0 contro gli scozzesi dell'Hearts of Midlothian, a cui però ha fatto seguito la netta sconfitta contro la Lazio per 4-0 in campionato.

Il presidente della società toscana Rocco Commisso, prima del match Fiorentina-Lazio, era stato ospite della scuola 'Gobetti-Volta' di Bagno a Ripoli (Firenze): il massimo dirigente del club viola nell'occasione ha avuto modo di parlare con i giovani sia della propria esperienza professionale da imprenditore, sia di sport e di Fiorentina in particolare.

In merito al successo da imprenditore avuto con la sua azienda Mediacom, Commisso ha sottolineato che per 25 anni l'estate non è mai andato in vacanza. La crescita imprenditoriale per il presidente della Fiorentina è frutto del lavoro e della fatica. A tal riguardo ha aggiunto: '"Impegnatevi, perché il futuro sembra tanto lontano, ma invece è molto vicino'. Parole significative che confermano come Commisso abbia costruito la sua professione grazie all'impegno e al duro lavoro.

Per quanto riguarda invece il calcio, Commisso ha dichiarato che la Fiorentina, in questo momento, dal punto di vista economico non può competere con Inter e Juventus a causa del Fair Play Finanziario.

Il presidente Commisso ha parlato della crescita economica della Fiorentina

'Per la Fiorentina è impossibile al momento competere con le altre squadre come Juventus e Inter per via del Fair Play finanziario, non vorrei mai che tornassimo come ai tempi dei Cecchi Gori', sono queste le dichiarazioni di Rocco Commisso a Bagno a Ripoli in merito alla possibilità di competere fra i vari club sul piano economico.

Successivamente Commisso ha parlato anche del Viola Park, ossia della cittadella sportiva dedicata alla Fiorentina che costerà più di 100 milioni di euro, rispetto ai 75 milioni di euro inizialmente previsti.

Rocco Commisso ha parlato anche del Viola Park, la cittadella sportiva della Fiorentina

Il presidente Rocco Commisso ha aggiunto: 'È un investimento importante, più costoso di quanto avevamo previsto, le grandi aziende devono investire e capitalizzare'.

Il presidente della Fiorentina ha poi dichiarato: 'I risultati economici non sono immediati, ma stiamo creando i presupposti per un patrimonio societario importante in cui crediamo'.