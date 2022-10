Sarà un anno intenso per i tifosi del Milan che dovranno resistere in attesa di sapere il futuro di uno dei giocatori simbolo del Diavolo: su Leao, infatti, c’è l’interesse di tanti top club europei che, probabilmente, saranno disposti a fare follie per garantirsi le prestazioni del portoghese nella prossima stagione.

La dirigenza rossonera, intanto, sta cercando di individuare giocatori utili per rinforzare la squadra già a gennaio e mettere a disposizione di mister Pioli altre alternative per poter affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Una delle pedine maggiormente seguite è il marocchino Hakim Ziyech.

Leao potrebbe partire in estate

Dalle ultime notizie arrivate in casa rossonera sembrerebbe che il PSG abbia intenzione di pagare la clausola di 150 milioni che lega Rafael Leao al Milan. La società rossonera, se arrivasse davvero questa offerta, non avrebbe altre alternative se non quella di convincere l’attaccante portoghese a continuare la sua avventura a Milanello. In ogni caso la dirigenza rossonera proverà a chiudere il rinnovo del contratto con il procuratore del portoghese per una cifra superiore ai 7 milioni di euro netti a stagione. Tutto l’ambiente rossonero non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo top player, che con 4 reti e 4 assist in questo inizio di Serie A ha confermato di avere le potenzialità ed i numeri per far vincere al Milan altri trofei.

L’asse di sinistra con Hernandez è il più sfruttato nel gioco di mister Pioli e dover rinunciare ad una pedina così importante potrebbe compromettere l’attuale formazione del tecnico rossonero, costringendolo a cambiare modulo nella prossima stagione.

Il calciomercato tiene banco in casa MIlan

La dirigenza rossonera è costantemente impegnata alla ricerca di nuove pedine da mettere a disposizione di Pioli per una seconda parte di stagione che si prospetta carica di impegni, soprattutto se il Diavolo dovesse passare i gironi di Champions.

Con Serie A, Coppa Italia e fase finale di Champions, il Milan dovrà affrontare molte partite da gennaio a giugno e, di conseguenza, la dirigenza rossonera ha intenzione di rinforzare la squadra sia in termini numerici sia in termini di qualità. Nelle ultime ore pare ci siano contatti in corso tra la dirigenza rossonera ed il Chelsea per l’acquisto di Hakim Ziyech, poiché i Blues avrebbero aperto alla soluzione del prestito con diritto di riscatto per la cessione del giocatore.

Il fantasista marocchino potrebbe essere molto utile per Pioli, in quanto lo potrebbe impiegare sia come trequartista puro sia come esterno destro, avendo maggiori alternative per schierare la formazione rossonera. In ogni caso, per i tifosi rossoneri saranno ore calde, che potrebbero diventare caldissime in caso di ulteriori notizie su Rafael Leao.