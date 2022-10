La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Benfica che significa eliminazione agli ottavi di finale della Champions League. Un match che ha evidenziato la differenza tecnica fra le due società, i bianconeri hanno la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League nell'ultimo match del girone contro il Paris Saint Germain. Le problematiche della Juventus sono state evidenti anche nel campionato italiano, che è cresciuto nelle ultime stagioni di velocità e di gioco. Non è un caso che i bianconeri siano ottavi in classifica a -10 dal Napoli primo in classifica.

Tante le critiche da parte dei sostenitori sui social, che hanno riguardato soprattutto Massimiliano Allegri. Il tecnico è considerato uno dei principali responsabili della stagione fin qui deludente della squadra bianconera, più dei giocatori. A giustificare indirettamente il tecnico bianconero è stato Flavio Briatore, l'imprenditore ha recentemente dichiarato a calciomercato.it che quando le cose non vanno bene è sbagliato dare la colpa ad una sola persona ma bisogna estenderla a tutti, dai giocatori, allo staff tecnico. Briatore ha voluto giustificare in parte il lavoro di Massimiliano Allegri considerando che in questo inizio di stagione non ha avuto la possibilità di schierare due giocatori importanti come Paul Pogba e Federico Chiesa, il primo per l'infortunio al menisco subito a luglio durante la preparazione estiva, il secondo perché sta recuperando dall'intervento ai legamenti al ginocchio di inizio anno.

Flavio Briatore ha parlato della situazione della Juventus in questo inizio di stagione

"Io credo che quando le cose non vanno bene sia un po’ la colpa di tutti, penso che sia un problema di tutti, dall’alto verso il basso, un team che non vince ha un problema generale, poi vogliamo sempre cercare il capro espiatorio". Queste le dichiarazioni di Flavio Briatore.

Il noto imprenditore e tifoso della Juventus ha parlato anche delle assenze importanti che non hanno aiutato Allegri e la squadra aggiungendo: "Abbiamo avuto Pogba e Chiesa che non hanno mai giocato, non so neanche quale sia la vera formazione". Briatore ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e del suo arrivo nella società bianconera.

Ha sottolineato: "Credo che Cristiano Ronaldo quando è arrivato abbia scombussolato un po’ tutto, penso che anche dopo aver vinto tutto, dopo un cambio manageriale, ci sono stati dei manager che non hanno fatto un lavoro fantastico".

L'imprenditore Briatore ha dichiarato che non accetterebbe un lavoro nel calcio e nella Juventus

Secondo il noto imprenditore Flavio Briatore la Juventus dovrebbe ripartire dai giovani e non acquistare giocatori di esperienza che vanno ad appesantire il bilancio societario. Ha poi aggiunto che non accetterebbe un ruolo in società sottolineando: 'nel calcio ho già dato, ho avuto il Queen Park Rangers per quattro anni, non accetterei un'eventuale offerta della società bianconera'.