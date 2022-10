La Juventus è attesa da match importanti da qui a novembre. Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League cercherà così di qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League e a migliorare l'attuale classifica in campionato. L'ottavo posto per i bianconeri e il -10 dal Napoli primo impongono di non sbagliare più neanche in Serie A, ecco che se i risultati dovessero essere ancora deludenti Allegri potrebbe venire esonerato già durante la pausa mondiale.

Possibile a quel punto l'ingaggio di un traghettatore con il successivo arrivo di un tecnico dal respiro internazionale per la stagione 2023-2024.

Non solo Allegri però è sul banco degli imputati: anche diversi giocatori potrebbero lasciare la Juventus tra gennaio e giugno. Si parla di almeno 12 calciatori a rischio partenza, di questi 4 sono quelli in scadenza di contratto. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Per quanto riguarda la difesa l'unico che sembra certo di una conferma per la stagione 2023-2024 è Danilo. Per il resto anche Bonucci potrebbe lasciare Torino a giugno, così come De Sciglio, Rugani e Gatti. Da valutare anche il riscatto di Leandro Paredes e Arkadius Milik, l'argentino non ha offerto un grande contributo in questo inizio di stagione anche a causa di un recente infortunio muscolare.

Ottimo invece quello della punta ex Napoli, che per circa 8 milioni di euro potrebbe essere acquistato definitivamente.

A questi bisogna aggiungere Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi, e Moise Kean.

Possibili 12 cessioni a giugno: su tutte quelle di Gatti e Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque lasciar partire 12 giocatori durante il Calciomercato estivo.

Oltre ai quattro giocatori in scadenza a giugno, Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot, si valuterebbero offerte anche per Rugani, De Sciglio e Gatti, che non hanno inciso come ci aspettava fra infortuni muscolari e difficoltà di adattamento al settore difensivo bianconero. A rischio anche la conferma di McKennie e Moise Kean, che non hanno offerto un grande contributo in questo inizio di stagione ad eccezione di qualche gol (3 per l'americano e uno per il nazionale azzurro).

Da valutare poi, come accennato, i riscatti dei cartellini di Leandro Paredes e Arkadius Milik rispettivamente dal Paris Saint Germain e dall'Olympique Marsiglia (quest'ultimo è sicuramente il più sicuro della riconferma).

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche agli acquisti. Durante il calciomercato estivo potrebbe così attingere al mercato dei parametri zero, ci sono diversi giocatori che piacciono infatti alla società bianconera e che potrebbero migliorare la qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda la difesa piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Il francese in particolare potrebbe anticipare l'arrivo a gennaio con un'offerta da circa 7 milioni di euro.