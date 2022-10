Nonostante la recente vittoria in campionato per 1-0 contro il Torino, in casa Juventus continuano a circolare dei nomi di allenatori, per l'eventualità in cui - nella prossima stagione - dovesse essere deciso di non proseguire il rapporto con Massimiliano Allegri.

Il tecnico si è legato alla società bianconera, nel 2021, con un'intesa contrattuale valida fino al 30 giugno 2025 a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. L'allenatore livornese dovrebbe rimanere almeno fino a giugno, mentre non sarebbe la certa la sua riconferma per la stagione 2023-2024, specie se la squadra non dovesse vincere nessuna competizione in questa stagione.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di diversi allenatori che piacciono alla società bianconera per il dopo Allegri: da Zidane a Tuchel, fino ad arrivare Conte e Gasperini.

A questi nomi bisognerebbe aggiungere quello di Igor Tudor. Il tecnico croato peraltro è parte integrante della storia bianconera da giocatore, inoltre nella stagione 2020-2021 è stato il secondo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. Attualmente Tudor allena l'Olympique Marsiglia, nella Ligue 1 francese.

Se dovesse esonerare Allegri, per la prossima stagione la Juventus potrebbe ingaggiare Tudor

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando per il dopo-Allegri il nome del tecnico Igor Tudor.

Le ultime stagioni stanno dimostrando le qualità del tecnico croato, che ha allenato prima l'Udinese, poi il Verona la scorsa stagione e attualmente è all'Olympique Marsiglia.

Nonostante la recente sconfitta per 1-0 contro il Paris Saint Germain nel campionato francese, la squadra di Tudor sta disputando una stagione importante.

Attualmente la squadra della Costa Azzurra è quarta nella classifica del campionato francese, a sei punti di ritardo dal Paris Saint Germain capolista.

Il possibile mercato di gennaio della Juventus

La Juventus è intanto attesa da un Calciomercato di gennaio importante. Potrebbero arrivare rinforzi soprattutto in difesa: si valuterebbero soprattutto un difensore centrale e un terzino.

Sono in particolare tre i nomi che circolano ormai da settimane: Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Si tratta di elementi che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso questo inverno, avendo l'intesa contrattuale con le rispettive società in scadenza a giugno.