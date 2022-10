La Juventus, in queste ore, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Benfica. Ma la seduta di oggi 22 ottobre è servita soprattutto per capire come sta Federico Chiesa. Infatti, Massimiliano Allegri ha fatto svolgere ai suoi ragazzi un test amichevole contro l'Under 19. Questa sfida è stata organizzata appositamente per Chiesa e la sua prova ha dato risposte positive. Infatti il numero 7 juventino ha segnato due gol: a quanto pare Chiesa ha avuto sensazioni positive e adesso il suo rientro in campo si avvicina. Il test tra la Juventus e l'Under 19 è durato 45 minuti e vi hanno preso parte anche i giocatori che non sono stati titolari contro l'Empoli.

La Juventus aspetta Chiesa

La Juventus, nelle prossime settimane, spera di ritrovare Paul Pogba e Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è reduce da uno stop di nove mesi e il suo rientro in campo deve essere graduale.

Per questo motivo, la Juventus ha organizzato un test amichevole con l'Under 19, giocato nelle scorse ore. Le sensazioni sono state buone e il numero 7 juventino ha ritrovato anche la via del gol, realizzando una doppietta. Adesso servirà qualche altro test rivederlo al meglio.

Nelle prossime settimane Massimiliano Allegri dovrà decidere quando convocarlo per la prima volta, comunque sia per vedere il numero 7 juventino ai massimi livelli e nel pieno della forma servirà attendere il 2023.

Verosimilmente, infatti, prima del mondiale Chiesa potrà essere eventualmente a disposizione della Juventus solo per qualche spezzone di gara.

Pogba punta i mondiali

L'infermeria della Juventus, in queste settimane, è stata piuttosto affollata. Ma ultimamente molti giocatori stanno recuperando e il loro rientro si avvicina. Infatti, oltre, a Federico Chiesa, Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare presto pure Paul Pogba.

L'obiettivo del numero 10 bianconero è quello di giocare alcune partite con la Juventus per poi poter essere a disposizione di Didier Deschamps per il mondiale in Qatar.

Per arrivare a questo appuntamento, però, Pogba dovrà tornare in campo con la maglia bianconera e questa condizione è stata posta proprio dal ct della Francia.

Pogba, in questi giorni, ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Toccherà a Massimiliano Allegri decidere quando convocarlo. La speranza dello staff bianconero è che Pogba possa tornare per giocare qualche match nel mese di novembre, ma prima di rivederlo tra i convocati è possibile che la Juventus gli organizzi un test amichevole.