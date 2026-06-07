Il calciomercato estivo inizia a entrare nel vivo e, tra indiscrezioni e primi sondaggi, diversi club di Serie A stanno già pianificando le mosse in vista della prossima stagione. Il Como ad esempio avrebbe messo nel mirino Fabio Miretti della Juventus, mentre l'Inter seguirebbe un altro Lautaro. Anche il tema panchine è fra i più caldi, con Milan e Torino chiamate a prendere in fretta una decisione.

Como, spunta Miretti: la Juventus apre alla cessione

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Michele De Blasis, uno dei nomi presenti sul taccuino del Como sarebbe quello di Fabio Miretti.

Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, rappresenterebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza lombarda in vista della prossima stagione. I bianconeri, stando alle indiscrezioni, sarebbero disposti a valutare una sua cessione qualora dovesse arrivare un'offerta non inferiore ai 15 milioni di euro. L'interesse del Como nascerebbe non soltanto dalle qualità tecniche e dalla prospettiva di crescita del giovane centrocampista, ma anche da esigenze regolamentari. Il club lariano è infatti alla ricerca di calciatori italiani da inserire in organico per rispettare i parametri UEFA relativi alle liste per le competizioni europee. Miretti, in quest'ottica, rappresenterebbe un'opportunità particolarmente interessante, cosi come Lorenzo Pellegrini, altro nome sulla lista di Fabregas.

Sul fronte Inter, invece, il giornalista turco Ekrem Konur ha rivelato su X l'interesse nerazzurro per Lautaro Rivero, difensore argentino classe 2003 attualmente in forza al River Plate. Omonimo del capitano interista, il giovane centrale avrebbe una valutazione vicina ai 10 milioni di euro e sarebbe seguito anche da Roma, Atletico Madrid, Lazio e Udinese. Un profilo che confermerebbe l'attenzione della Beneamata verso giovani talenti internazionali dal potenziale elevato.

Glasner dice si al Milan, a Torino Cairo sfoglia la margherita dei candidati

Capitolo allenatori. In casa Milan sarebbe arrivato il sì definitivo di Oliver Glasner, reduce dall'esperienza al Crystal Palace. Secondo fonti vicine al tecnico austriaco, quest'ultimo sarebbe entusiasta all'idea di poter guidare un club prestigioso come quello rossonero.

La decisione finale spetterà ora alla dirigenza composta da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, chiamata a scegliere se puntare su Glasner, valutare Mauricio Pochettino oppure orientarsi su un altro candidato.

Anche il Torino continua a riflettere sul futuro della propria panchina. Il presidente Urbano Cairo starebbe esaminando diversi profili, da Ignazio Abate, attualmente alla Juve Stabia e considerato tra i favoriti, fino ad Alberto Gilardino. Sullo sfondo resterebbe inoltre l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Ivan Juric, soluzione che riporterebbe in granata un tecnico già protagonista negli ultimi anni all'ombra della Mole.