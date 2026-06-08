Il mercato estivo continua a entrare nel vivo e fra le trattative più calde resta quella tra Atalanta e Inter, con il nome di Marco Palestra in ballo. La Juventus nel frattempo avrebbe aggiunto alla lista dei centrocampisti osservati Gabriel Sara mentre il Como, a caccia di talenti italiani, monitorerebbe il profilo di Antonio Vergara del Napoli.

Gabriel Sara nel mirino della Juventus: la Continassa cerca qualità e duttilità

Secondo quanto rivelato dal giornalista Mirko Di Natale attraverso il proprio profilo X, la Juventus sarebbe alla ricerca di un centrocampista titolare capace di elevare il livello tecnico della mediana bianconera.

Tra i profili apprezzati dalla dirigenza della Continassa ci sarebbe quello di Gabriel Sara, centrocampista brasiliano attualmente in forza al Galatasaray.

Il classe 1999 avrebbe conquistato gli osservatori juventini grazie alla sua grande versatilità tattica. In grado di agire da mezzala, regista avanzato o trequartista all'occorrenza, il brasiliano rappresenterebbe una soluzione ideale per un reparto che necessita di maggiore qualità e imprevedibilità. La valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra importante ma ritenuta sostenibile per un profilo che potrebbe garantire rendimento immediato e margini di crescita.

Napoli, il Como punta Vergara. Palestra resta conteso tra Atalanta e Inter

Nel frattempo anche il Napoli osserva con interesse gli sviluppi relativi ai propri giovani talenti. Le prime indiscrezioni parlano infatti di un forte interesse del Como per Antonio Vergara, esterno offensivo che nella stagione appena conclusa ha avuto l'opportunità di esordire in Serie A grazie alla fiducia concessagli da Antonio Conte. Il ventitreenne ha alternato giocate di grande qualità a inevitabili passaggi a vuoto legati all'età e all'esperienza ancora limitata nel massimo campionato.

Le sue prestazioni, però, non sarebbero passate inosservate e il Como starebbe valutando un investimento vicino ai 20 milioni di euro per assicurarsene il cartellino.

Un'operazione che avrebbe anche una valenza strategica per il club lombardo, chiamato a incrementare la presenza di calciatori italiani in rosa per rispettare i parametri richiesti dalla UEFA.

Resta infine aperto il dossier Marco Palestra. La trattativa tra Atalanta e Inter continua senza particolari passi avanti. I bergamaschi non sembrano intenzionati a scendere dalla richiesta di 50 milioni di euro più bonus, mentre il club nerazzurro sarebbe fermo a quota 40 milioni. Una differenza non insormontabile, ma sufficiente a mantenere ancora distanti le parti. Per questo motivo il negoziato potrebbe protrarsi ancora a lungo, trasformandosi in uno dei tormentoni del mercato estivo italiano.