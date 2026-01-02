Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo De Paola, il nome ideale per rafforzare la mediana della Juventus sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista attualmente in forza nell'Al-Hilal.

De Paola è certo: 'Il nome che serve al centrocampo della Juventus resta quello di Milinkovic-Savic'

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando del mercato della Juventus ha detto: "Il nome che serve è Milinkovic-Savic. Potrebbe essere quello adatto alla Juve. Poi il centrocampista arretrato deve essere forte, ma devi rivalutare Koopmeiners da 8, si potrebbe rivedere l'olandese in quel ruolo dove si è esaltato a Bergamo.

Un regista arretrato può dare forza a un regista avanzato".

Di Paola ha poi sostenuto come, prima di qualsiasi intervento sul mercato, il club debba chiarire in modo definitivo la questione legata alla guida tecnica. A suo giudizio, il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti rappresenta un passaggio imprescindibile per la Juventus e andrebbe formalizzato con tempestività, poiché l’autorevolezza di un allenatore si rafforza anche attraverso la stabilità contrattuale. Senza una prospettiva chiara, ha osservato Di Paola, il rischio è che il tecnico venga percepito come una figura di passaggio, con inevitabili ripercussioni sulla gestione dello spogliatoio.

Secondo il giornalista, la dirigenza bianconera dovrebbe quindi garantire a Spalletti continuità e forza decisionale, proponendogli un accordo almeno biennale prima ancora di affrontare qualsiasi trattativa legata ai nuovi innesti.

Parallelamente, in casa Juventus andrebbero risolti alcuni nodi irrisolti, a partire dalla posizione di Conceicao, nonché dalle pendenze economiche legate ai rapporti ancora aperti con Motta e Tudor.

Di Paola ha espresso la convinzione che Conceicao meriti di essere confermato all’interno del progetto tecnico, mentre ha definito suggestiva ma complessa l’ipotesi di un ritorno di Federico Chiesa. A suo avviso, il talento dell’esterno offensivo non è in discussione, ma permane una certa difficoltà nei rapporti con gli allenatori, dovuta a un atteggiamento spesso poco incline ad adattarsi alle richieste tattiche.

Milinkovic-Savic, un nome complicato da andare a prendere

Seguendo le parole di De Paola, la Juventus dovrebbe tentate di strappare Milinkovic-Savic dall'Al-HIlal, un compito che fino a qualche mese fa sembrava realizzabile mentre ora potrebbe rivelarsi particolarmente complesso.

Il centrocampista serbo ha infatti rinnovato con il club saudita lo scorso ottobre, legandosi alla società araba fino al 2028 con un contratto milionario, che supera i 20 milioni di euro di stipendio a stagione.