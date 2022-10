La Juventus potrebbe attingere in maniera decisa al mercato dei parametri zero anche nel 2023. Dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria nel recente Calciomercato estivo, la società bianconera starebbe lavorando a diversi rinforzi importanti per migliorare una rosa che ha bisogno di qualità, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbero arrivare però anche un centrale di sinistra ed un terzino. In questo caso, però, la Juventus potrebbe decidere di anticipare l'acquisto a gennaio. Piacciono Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, anche loro in scadenza di contratto a giugno.

Per quanto riguarda invece il centrocampo, diversi giocatori piacciono alla società bianconera, su tutti Youri Tielemans, N'Golo Kanté, Ilkay Gundogan e Douglas Luiz. Si valuta anche un eventuale dopo Di Maria, in quanto l'argentino è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe decidere di ritornare nel campionato argentino per chiudere la carriera. La Juventus valuta un suo sostituto, e uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Marco Asensio, anche lui in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno. Secondo le ultime notizie di mercato, il Paris Saint Germain avrebbe deciso di valutare l'ingaggio di un altro giocatore della società spagnola, anche lui in scadenza a giugno, come Toni Kroos.

In questo modo la Juventus potrebbe essere agevolata nell'ingaggio dello spagnolo.

Il giocatore Asensio potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando come sostituto di Angel Di Maria il giocatore del Real Madrid Marco Asensio. L'argentino potrebbe infatti decidere di non prolungare il suo contratto con la società bianconera in scadenza a giugno per ritornare in Sudamerica.

Di conseguenza, la Juventus starebbe lavorando ad un suo sostituto e il giocatore del Real Madrid piace molto, anche perché in scadenza di contratto a giugno. Sarebbe un rinforzo importante in quanto lo spagnolo può giocare nel 4-3-3 come punta di fascia ma anche come trequartista nel 4-2-3-1. In questa stagione, fino ad adesso, ha disputato 3 match nel campionato spagnolo e 3 match in Champions League con un gol segnato.

Nonostante non sia un titolare nel Real Madrid è parte integrante della nazionale spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Abbiamo parlato di Di Maria, ma all'argentino potrebbero aggiungersi anche Cuadrado ed Alex Sandro. Possibile conferma per Pinsoglio e Rabiot, per quanto riguarda gli acquisti a gennaio, potrebbe arrivare N'Dicka ed uno fra Grimaldo e Bensebaini, tutti in scadenza di contratto a giugno.