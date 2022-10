Uno dei giocatori che ha sicuramente deluso le aspettative in questa prima parte della stagione in casa Inter è sicuramente Robin Gosens. L'esterno tedesco è arrivato a Milano l'anno scorso, a gennaio, e sembrava che con l'addio di Ivan Perisic potesse diventare il titolare indiscusso della squadra di Simone Inzaghi. Nulla di tutto ciò, visto che il giocatore spesso è stato relegato in panchina, giocando soltanto gli ultimi scampoli di gara e a questo punto cresce la possibilità di un addio già a gennaio. Si è parlato molto di interessi provenienti da Bundesliga e in Premier League, ma sotto traccia ci starebbe pensando anche l'Atalanta, che sogna il clamoroso ritorno visto che dopo l'addio di Gosens nessuno ha preso il suo posto in maniera stabile su quella fascia.

La Juventus è in piena crisi strutturale, come dimostrano gli ultimi risultati. La società è pronta a continuare la rivoluzione cominciata questa estate e sarebbe alla ricerca di un innesto di livello in mezzo al campo. Nel mirino sarebbe finito Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Atalanta, che sogna un clamoroso ritorno ad un anno dalla sua cessione all'Inter per 15 milioni di euro più bonus. Gli interessi delle due società potrebbero intrecciarsi visto che nelle fila del club bergamasco milita Ruslan Malinovskyi, che al club meneghino piace da diverso tempo. Il centrocampista ucraino potrebbe ricoprire sia il ruolo della mezza, sia quello di seconda punta nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Atalanta, che sogna un clamoroso ritorno ad un anno dalla sua cessione all'Inter per 15 milioni di euro più bonus. Gli interessi delle due società potrebbero intrecciarsi visto che nelle fila del club bergamasco milita Ruslan Malinovskyi, che al club meneghino piace da diverso tempo. Il centrocampista ucraino potrebbe ricoprire sia il ruolo della mezza, sia quello di seconda punta nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Tra l'altro, Malinovskyi è in scadenza di contratto e, dunque, le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari che farebbe comodo ad entrambe per diversi motivi.

La Juventus è alla ricerca di innesti di qualità, soprattutto in mezzo al campo. Per questo motivo i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Ismael Bennacer, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Milan.

Le trattative per il rinnovo al momento non sembrano decollare e senza il prolungamento la cessione sarà inevitabile per non rischiare di perderlo a parametro zero. La Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie oltre ad un conguaglio da 20 milioni di euro per provare a convincere i rossoneri che, comunque, prima di cedere Bennacer faranno un altro tentativo per il rinnovo.