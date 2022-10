La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il mercato di gennaio. La pausa mondiale potrebbe essere utilizzata proprio per decidere gli acquisti di gennaio oltre a quelli del Calciomercato estivo. Il 2023 sarà un anno importante per la società bianconera, in quanto si festeggerà il centenario di proprietà della Famiglia Agnelli. Per questo potrebbero esserci acquisti importanti, che potrebbero riguardare soprattutto il settore avanzato. A giugno potrebbe lasciare la società bianconera Angel Di Maria, in scadenza di contratto e che potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale.

A tal riguardo secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe valutando due giocatori che potrebbero migliorare la qualità del settore avanzato. Entrambi giocano nel Barcellona e non sarebbero considerati utili alla società spagnola.

Parliamo di Ferran Torres e Dembélé: lo spagnolo è attualmente una riserva dopo essere arrivato a gennaio 2022 dal Manchester City. Fra l'altro lo spagnolo, come sottolineato dal suo agente sportivo, era stato vicino all'approdo alla società bianconera prima di decidere di accettare l'offerta degli inglesi. Per quanto riguarda invece il francese ha un contratto fino a giugno 2024 con il Barcellona e già a giugno potrebbe lasciare la società spagnola a prezzo vantaggioso.

Con un'offerta totale di circa 70 milioni di euro entrambi i giocatori potrebbero lasciare la società blaugrana.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe fare un'offerta al Barcellona di circa 70 milioni di euro per Ferran Torres e Dembélé.

Sarebbero due rinforzi per il calciomercato estivo, arriverebbero a prezzo vantaggioso perché lo spagnolo è considerato una riserva e il francese è in scadenza di contratto a giugno 2024. Fra l'altro il Barcellona a giugno potrebbe accogliere di nuovo il ritorno di Leo Messi e questo potrebbe agevolare la cessione di entrambi i giocatori.

In questa stagione lo spagnolo è un riserva, il francese invece sta giocando titolare a supporto di Lewandowski e Raphinha. Fino ad adesso ha segnato 4 gol in questo inizio di stagione fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni. Il loro eventuale arrivo sarebbe anche motivato dalla possibile partenza a fine stagione di Cuadrado e Di Maria, entrambi in scadenza di contratto con la società bianconera e che difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche agli acquisti nel mercato di gennaio. Con la possibile partenza di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a giugno, potrebbe arrivare un terzino oltre che un centrale. A tal riguardo piacciono i giocatori Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno e che arriverebbero nella società bianconera a prezzo vantaggioso.