La Juventus ha dimostrato di essere molto attenta all'acquisto di giovani di qualità. Il lancio del progetto della squadra under 23 è servito anche per far maturare i tanti giovani del settore giovanile, oltre che i giocatori acquistati in altri campionati. Negli ultimi mesi Allegri ha fatto esordire in prima squadra diversi giovani come Soulé, Miretti oltre a Illing Junior, che ha esordito contro l'Empoli nella vittoria in campionato per 4-0 contro i toscani.

La società bianconera starebbe ora valutando altri giovani interessanti, in tal senso nelle ultime ore circola il nome di Rafa Marin, centrale di 20 anni del Real Madrid dove è attualmente titolare nella seconda squadra, il Castilla.

Il classe 2002 va in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con il Real Madrid.

Sul giocatore ci sarebbe anche il Paris Saint Germain, che potrebbe fare un'offerta alla società spagnola già a gennaio. Può giocare centrale di difesa, sia a destra che a sinistro, oltre che terzino.

Rafa Marin potrebbe approdare alla Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus valuterebbe il profilo di Rafa Marin. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid ed attualmente non si parla di prolungamento di contratto con la società spagnola. Attualmente gioca nella seconda squadra dei Blancos, il Castilla, dove ha disputato fino a questo punto della stagione 9 match segnando 2 gol.

Sarebbe seguito anche dal Paris Saint Germain, che potrebbe fare un'offerta al Real Madrid già a gennaio.

Ha fatto parte anche delle giovanili della nazionale spagnola, avendo giocato 6 incontri nell'under 17 e altrettanti nell'under 18.

Si era parlato di un suo possibile approdo nella società bianconera anche nel recente Calciomercato estivo.

Alla fine però è rimasto nel Real Madrid, con Ancelotti che però non lo sta considerando in questo momento per la prima squadra. A 20 anni si tratterebbe di un rinforzo per il presente e per il futuro.

Il resto del mercato della Juventus

Rimanendo in tema rinforzi giovani, la Juventus valuta diversi giocatori. Come centrale di difesa piacerebbe Evan N'Dicka.

Potrebbe inoltre arrivare un giocatore d'esperienza come terzino, soprattutto se fosse confermata la partenza di Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza di contratto e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera, a cui piacerebbe Rami Bensebaini o eventualmente Alejandro Grimaldo, entrambi vanno in scadenza di contratto a giugno.