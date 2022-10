Uno dei settori che più sta soffrendo gli effetti della pandemia della coronavirus è proprio il calcio. Soprattutto se le società che hanno maggiormente investito prima che arrivasse il virus hanno dovuto rivedere la loro politica. Ad esempio la Juventus, che aveva acquistato giocatori importanti come Cristiano Ronaldo e de Ligt, negli ultimi anni ha dovuto sostenere degli aumenti di capitale per attutire i debiti accumulati. Problemi hanno riguardato anche l'Inter, mentre il Napoli e il Milan, grazie ad una gestione efficace, sono riuscite a limitare il passivo finanziario.

A parlare dei debiti delle società di calcio, di recente, è stato Mario Sconcerti, che ha sottolineato come i debiti delle società di calcio debbano rappresentare non solo un peso dal punto di vista economico ma anche sportivo. Secondo il giornalista sportivo, non è giusto che le società virtuose, che cercano sempre di raggiungere un bilancio in attivo, non siano premiate per una gestione ideale dal punto di vista economico mentre quelle indebitate continuano ad investire, seppur con passivi finanziari in ogni bilancio annuale. Sconcerti ha dichiarato: 'Se i debiti fanno da moltiplicatore sportivo e tardano ad avere copertura, allora il rischio di falsare l’intero cammino è altissimo'.

Mario Sconcerti ha parlato di premio per le società che non si indebitano

'Se è giusto che il calcio si lamenti dei propri debiti e chieda ristori al governo come ha fatto ieri, è giusto che le società che sono riuscite a non indebitarsi siano ricompensate'. Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti, in riferimento alla situazione economica e finanziaria delle società di calcio e su come questa pesi sul risultato sportivo.

Per il giornalista sportivo, bisognerebbe premiare chi ha una gestione virtuosa del punto di vista economico con benefici anche nella gestione tecnica e sportiva. Il modo ideale per farlo, secondo Sconcerti, potrebbe essere con i punti in classifica, e quindi premiare le società virtuose. Il giornalista sportivo ha aggiunto che, con l'attuale sistema, indebitarsi conviene, di contro diventa sciocco non farlo.

Il problema nasce, soprattutto, quando si tarda a pagare i debiti, in tal caso il rischio di falsare il campionato, a detta di Sconcerti, è notevole. Per questo è tempo che la Figc e la Lega Calcio inizino a riflettere.

Le società più indebitate della Serie A

La Juventus ha approvato di recente il bilancio societario con un passivo di circa 250 milioni di euro. Hanno migliorato di molto il bilancio societario sia il Milan che l'Inter, la società nerazzurra ha ridotto il passivo di circa 100 milioni di euro chiudendo con un bilancio negativo di 140 milioni di euro.