Il Milan di Stefano Pioli cerca con continuità per continuare l'ottimo percorso in campionato e approfittare degli scontri diretti tra Roma-Napoli e Atalanta-Lazio. Sabato 22 ottobre alle ore 18:00, a San Siro i rossoneri ospitano il monza di Raffaele Palladino reduce dal ko esterno contro l'Empoli.

Milan, le possibili scelte di Pioli

Per quanto riguarda il possibile undici titolare, Pioli aspetta delle risposte positive sul fronte infortunati. Infatti, Mike Maignan, Charles De Ketelaere e Simon Kjaer dovrebbero ritornare a disposizione del tecnico per la sfida di sabato.

In particolare, il portiere francese potrebbe già ritornare dal primo minuto al posto di Tatarusanu, mentre il centrale danese e il talento belga potrebbero partire dalla panchina.

Chi potrebbe tirare il fiato nel match contro la formazione di Palladino è Olivier Giroud, vero stacanovista dell'attacco. Il bomber francese potrebbe esser risparmiato inizialmente per esser al top della condizione nella sfida di Zagabria contro la Dinamo, fondamentale per il passaggio del turno in Champions League. Per questo, in attacco potrebbe toccare ad uno tra Rebic e Leao, supportati da Rafael Leao e Brahim Diaz, in vantaggio su Messias.

A centrocampo, ritorno dal primo minuto per Ismail Bennacer che dovrebbe esser affiancato da Tommaso Pobega e Sandro Tonali, match winner contro il Verona.

Infine, in difesa possibile turno di riposo per Gabbia, con Dest che si candida ad una maglia da titolare. Confermatissimi Tomori e Kalulu al centro della retroguardia e Theo Hernandez sul versante di sinistra.

Monza, conferme per Pessina e Caprari

Dopo le tre vittorie consecutive, il Monza di Palladino è incappato nella prima sconfitta contro l'Empoli che però non ha minato le certezze del club brianzolo.

Il tecnico è pronto a confermare il 3-5-2 che sta dando ottimi risultati: Di Gregorio in porta; difesa a tre formata da Marlon, Pablo Marì e Caldirola. A centrocampo, vista la squalifica di Rovella che salterà anche il match casalingo contro il Bologna, spazio a Colpani coadiuvato da Sensi e capitan Pessina.

Infine, sulle fasce laterali spazio a Carlos Augusto e Ciurria, in leggero vantaggio su Birindelli.

Infine, tandem offensivo formato da Caprari e Gytkjaer, in vantaggio rispettivamente su Mota ed il rientrante Petagna.

Out per infortunio Armando Izzo, già assente nel match contro l'Empoli per un problema muscolare.

Probabili formazioni

Milan: Maignan; Dest, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer, Tonali; Diaz, Leao, Origi.

Monza: Di Gregorio, Marlon, P.Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Colpani, Pessina, C. Augusto; Caprari, Gytkjaer.