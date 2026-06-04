Andrea Cambiaso è uno dei calciatori della Juventus più corteggiati sul fronte calciomercato. L'esterno italiano potrebbe esser sacrificato vista la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League e permettere ai bianconeri di effettuare qualche entrata e rinforzare l'organico a disposizione di mister Spalletti. Le pretendenti non mancano, a cominciare dall'Inter che starebbe sondando il terreno per quest'estate.

L'Inter monitora Cambiaso

Il club nerazzurro è molto attivo sul fronte acquisti vista la sempre più probabile partenza di Denzel Dumfries pronto a diventare un nuovo calciatore del Real Madrid.

Per questo, i nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto ed oltre Marco Palestra, seguito anche dalla Juve e valutato attorno ai 50-55 milioni dall'Atalanta, si valutano eventuali alternative. Stando ad alcuni rumors, l'Inter avrebbe sondato il terreno anche per l'esterno della Vecchia Signora, la cui valutazione si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro. Al momento, non si può parlare di una trattativa concreta o già bene avviata, ma di un sondaggio da parte dei Campioni d'Italia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di effettivo nelle prossime settimane.

La Juventus intanto sta già prendendo in considerazione delle possibili alternative in caso di addio da parte del classe 2001. Restano in auge le candidature di Mingueza e di Udogie, mentre più complicata le pista che porta a Guerreiro, svincolatosi dal Bayern Monaco ma nel mirino di diversi club inglesi.

Idea Sorloth per l'attacco

Snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dall'acquisto di un grande attaccante dopo l'addio da parte di Dusan Vlahovic che non rinnoverà il proprio contratto con la Vecchia Signora. La dirigenza bianconera è a lavoro così da regalare un nove di alto spessore a Luciano Spalletti. Oltre Kolo Muani che resta il primo nome sulla lista, resta viva la candidatura di Alexander Sorloth che potrebbe lasciare l'Atletico in questa sessione mercato.

Nonostante numeri importanti 40 reti con la maglia dei Colchoneros, il bomber norvegese vorrebbe essere titolare e protagonista in Europa e per questo sta meditando l'addio. Per l'Atletico, il classe 95 non è incedibile ed ha una valutazione attorno ai 30-35 milioni.

La Juve potrebbe decidere di inserire il cartellino di Nico Gonzalez come parziale contropartita per aprire una vera e propra trattativa.

Sorloth rappresenterebbe un ottimo colpo per l'attacco bianconero. Leadership, esperienza, fiuto del gol e soprattutto capacità di giocare sia da prima che da seconda punta. Un acquisto che innalzerebbe il tasso tecnico del reparto offensivo a disposizione di Spalletti.