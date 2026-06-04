Gleison Bremer può lasciare la Juventus quest'estate. Dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions, il centrale brasilano potrebbe esser ceduto per mettere alla dirigenza di finanziare il mercato in entrata. Una delle società maggiormente interessate sarebbe il Bayern Monaco che sta monitorando la situazione e potrebbe imbastire una trattativa concreta nelle prossime settimane.

Bremer può lasciare la Juve, interesse del Bayern

Il club tedesco è alla ricerca di un centrale di grande spessore internazionale ed uno dei primi nomi sulla lista sarebbe proprio quello di Bremer.

Stando ad alcuni rumors, la società bavarese potrebbe decidere di pagare la clausola rescissoria attorno ai 50 milioni di euro valida a parte da luglio. Una mossa che metterebbe la Juventus in una situazione d'attesa e che potrebbe determinare l'addio del classe 97. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta e già ben avviata, ma di un forte interesse da parte del Bayern che nelle prossime settimane potrebbe tramutarsi in qualcosa di più.

Per non farsi cogliere impreparata, la Vecchia Signora sta già studiando le eventuali alternative in caso di addio da parte di Bremer. Resta viva la candidatura di Tarik Muharemovic che potrebbe lasciare il Sassuolo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro; non tramonta la pista Leonardo Balerdi in forza al Marsiglia mentre difficile ad ora l'arrivo di Kim Min-Jae valutato 40 milioni proprio dal Bayern.

Monaco e Nottingham Forrest su Openda

La Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione in attacco. Dopo il mancato rinnovo da parte di Vlahovic, il club bianconero deve valutare anche la posizione di Lois Openda che non è riuscito ad imporsi durante la sua esperienza in bianconero. Il belga potrebbe lasciare Torino con diverse squadre sulle sue tracce.

Tra le società interessate ci sarebbe il Monaco che potrebbe riportare il classe 2000 in Ligue 1. Attenzione anche all'interesse da parte del Nottingham Forrest a caccia di un attaccante di livello per provare a ritagliarsi uno spazio importante in Premier League. Al momento non si può parlare di affari reali e concreti ma di sondaggi da parte di questi club europei, con la Juventus che spera di incassare una cifra attorno ai 30 milioni di euro e di cedere il calciatore a titolo definitivo per non ripetere le operazioni Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Con l'eventuale cessione del belga, il club bianconero avrebbe la liquidità per rinforzare il pacchetto offensivo e regalare un novo importante a mister Spalletti. Kolo Muani resta la prima scelta ma restano vive anche le candidature di Sortoth e Gonzalo Garcia.